Политика

Ирина Богачева: Псковское областное Собрание депутатов - это сложившийся законодательный орган

Главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева работает в Псковском областном Собрании депутатов уже третий созыв подряд (с четвёртого по шестой включительно). В региональный парламент она пришла в 2008 году, уже имея за плечами опыт работы в заксобрании районном. В ее послужном списке есть и должность главы Острова, которую она занимала с 2006 по 2007 годы, так что о деятельности законодательного органа знает и изнутри, и снаружи, как представитель исполнительной власти.

В преддверии 25-летия Псковского областного Собрания депутатов Псковская Лента Новостей попросила рассказать Ирину Богачеву, зачем региону в принципе нужны депутаты и когда в парламенте бывает особенно жарко.

- Ирина Михайловна, вас можно смело назвать опытным депутатом, ведь вы посвятили Псковскому областному Собранию почти десять лет своей жизни, поэтому интересно услышать ваше мнение - какова же главная задача псковского парламентария: творить законы или отстаивать интересы своих избирателей?

- Прежде всего, Собрание депутатов - это представительство народа, поэтому законы творить - это само собой, но интересы населения, решение всех тех вопросов, которые людей беспокоят - это все-таки главная задача для депутата. Региональный парламент для него - законная трибуна, с помощью которой он должен донести до власти те проблемы, которые существуют на местах.

Хочу отметить, что за три созыва спектр проблем в областном заксобрании был рассмотрен очень широкий: начиная от проблем в жилищно-коммунальной сфере, будь то тарифы или организация коммунальных услуг, заканчивая острыми социальными вопросами.

По моему мнению, Собрание - это очень важный орган, это не просто голос народа, это в буквальном смысле политика. А для последних созывов - это еще и исполнение указов президента в регионе, которые потребовали достаточно много структурных решений. Регион уже отчитался о выполнении майских указов, сейчас продумывается и началось исполнение последних указов президента. И это очень важная работа, и очень трудоемкая.

Напомню также, что в ходе избирательной кампании все депутаты, любой фракции, принимают от избирателей наказы. К слову, по предыдущим двум созывам я все наказы выполнила, и по этому созыву мной уже решена часть вопросов, часть пока находится в стадии рассмотрения и решения финансовых вопросов.

- А насколько депутату просто или сложно решать эти вопросы?

- Вы знаете, я бы не ставила вопрос так - просто это или сложно. Главная задача депутата - озвучивать проблемы. Что-то можно решить быстро и сразу, а с какими-то вопросами, которые требуют структурных решений, каких-то больших финансовых затрат, регион не всегда может оперативно справиться, потому что требуется привлечение федеральных средств. Поэтому длительность - это не показатель, главное, чтобы проблемы были озвучены, тогда они найдут и свое решение.

Конечно, ни один регион не выживет и не решит никаких проблем без денег. Поэтому финансовое обеспечение региона -это тот вопрос, от которого зависит решение очень многих проблем.

- Кстати, о финансовом обеспечении. Вы сказали, что вам удалось в предыдущих созывах выполнить все наказы. В чем ваш секрет? Ведь на заседаниях согласительной комиссии по бюджету депутаты часто жалуются, что не могут выполнить наказы именно из-за проблем с финансированием.

- Понимаете, можно считать наказом и полную газификацию Псковской области. И мы действительно все этого хотим. Причем по тому пути, по которому раньше прокладывались ветки газоснабжения, сегодня идти трудно, потому что изменилось законодательство. Сейчас уже другое решение необходимо выработать. Да, мы все стремимся к полной газификации региона, но решить этот вопрос в короткие сроки невозможно.

Если взять социальный блок, то там тоже огромное количество проблемных вопросов. Найти готовые ответы на всех из них сразу, к сожалению, невозможно.

Отмечу также, что на заседаниях согласительной комиссии каждый, и я в том числе, старается, чтобы именно его наказы решались в первую очередь. Поэтому на таких заседаниях всегда жарко. Очень жарко.

- Достаточно жарко бывает и во время так называемых «десятиминуток гнева», которые появились в региональном парламенте сравнительно недавно, в прошлом созыве. Как вы оценивает такую возможность для каждой фракции выступить и озвучить свой взгляд на ту или иную проблему?

- Я отрицательно отношусь к этому формату, но, если фракция хочет такой трибуны, где можно выступить с политической позицией, - это ее право. Однако, если вспомнить прошлый созыв, в то время, когда областью руководил Андрей Турчак, некоторые оппозиционные фракции использовали трибуну не для озвучивания политической позиции, а просто неприлично -для откровенного линчевания или самолюбования.

Кроме того, если фракция озвучивает какую-то проблему вслух, это не значит, что она касается только ее. Так фракция, скорее, озвучивает свою позицию. У меня тоже есть убеждения, есть свое мировоззрение, и я его высказываю в рабочих моментах, не молчу. Но «десять минут гнева» для этого не нужны. Мне кажется, вместо этого нужно работать с населением, убеждать в своей идеологии в беседах с ним, и именно так привлекать сторонников.

- Если говорить о работе Псковского областного Собрания в некой ретроспективе, то менялась ли его работа от созыва к созыву, возможно, законотворчество вышло на некий новый уровень? Или это такой консервативный орган, которому перемены ни к чему?

- Нет, конечно. Перемены есть. Каждый созыв, а можно сказать, что и каждый год имеют свои особенности. Это зависит от тех задач, которые необходимо решать в конкретный момент времени. Конечно, свое значение имеет и состав депутатского корпуса. Например, в этом созыве у нас пятеро медиков. Безусловно, мы стараемся искать решения проблем в сфере здравоохранения, которые, не секрет, являются одними из самых острых в регионе сегодня.

Это касается, к примеру, такой очень болезненной темы, как обеспечение льготными лекарствами. И мы в этом направлении работали и работаем, в том числе, и в федеральном Собрании.

Что изменилось с 2011 года? Практически сама структура законов, которые принимаются на региональном уровне. Теперь это федеральные законы, которые адаптируются к нашей территории. И так в принципе происходит по всей стране. Если первые созывы практически рождали законы сами, то сейчас мы принимаем федеральный закон на региональный уровень. Произошло это не кардинально, не одномоментно, но постепенно принципы законодательной деятельности изменились.

Конечно, есть и много вопросов, которые регулируются не только законами. Закон - это догма, но в процессе жизнедеятельности возникает очень много проблем, которые нужно решить до того, как реализовывать эти законы. Так вот Псковское областное Собрание депутатов все больше и больше занимается именно такими текущими животрепещущими проблемами.

Так, на последней сессии мы обсуждали деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусорная реформа - болезненная тема для всего населения Псковской области. Итоги первых двух месяцев регионального оператора по обращению с ТКО были не очень убедительными, поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, заслушали руководителя комитета администрации, курирующего этот вопрос. И в дальнейшем решение проблемы будет находиться на жестком контроле у депутатов.

- И все-таки, за шесть созывов, да и четверть века срок немалый, региональный парламент уже сложился как законодательный и представительный орган или все же еще есть, над чем поработать, что-то улучшить в его работе?

- Сложился. Сегодня это несомненно сложившийся орган законодательной власти с четко структурированным процессом решения проблем.

Конечно, всегда есть, к чему стремиться. Созданы ассоциации парламентов, в том числе, парламентская Ассоциация Северо-Запада России, в которой депутаты передают друг другу опыт по решению проблем, над которыми надо работать. И это очень правильный путь.

Беседовал Алексей Овчинников