Общество

«Опальное» время

Жаркая и засушливая погода сменила сезон паводков в Псковской области. С начала года было зафиксировано уже более 100 палов травы. Чем угрожает небезопасное поведение безответственных граждан в пожароопасный период людям и животным? Где чаще всего фиксируются палы? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

– Владимир Геннадьевич, как известно, с 10 апреля на территории Псковской области начался пожароопасный сезон. Сколько в среднем он длится?

– Пожароопасный сезон начинается с момента схода снежного покрова, когда устанавливается сухая погода, а заканчивается, в свою очередь, когда устанавливается дождливая осенняя погода. В нашей области это обычно начало октября. Следовательно, длится он в среднем полгода.

– Получается, сначала опасность представляют палы травы, а затем лесные пожары?

– Все верно. Сначала снег сходит с полей, начинаются палы. Затем снег тает в лесах и происходят лесные пожары.

– Сколько обычно длятся палы травы?

– Как правило, три-четыре недели. Как только появится зеленая трава, огню будет тяжелее распространятся. Палы становятся менее опасными и стремительными. К концу первой декады мая они должны закончиться.

– Чем они опасны?

– Палы травы опасны, в первую очередь, тем, что могут нанести ущерб и уничтожить строения, находящиеся в непосредственной близости от мест, где происходит сгорание сухой травянистой растительности. Плюс это ущерб экосистеме. Существенный вред наносится диким животным. Бывали случаи, когда из-за палов травы погибали люди. Часто это те граждане, которые пытались самостоятельно потушить огонь и находились в зоне горения травы. Но не только. В Опочецком районе в 2019 году гражданин задохнулся от пала травы, отдыхая на природе.

– А от палов травы страдали целые населенные пункты?

– Последние годы деревни не страдали. Пожар не успевал добраться. Стараемся всегда оперативно реагировать.

– Как можно оценить комплексное влияние палов на природу?

– При палах, как правило, страдают места гнездования птиц. Огонь может затронуть торфяные залежи. Если весенний пал перейдет в торфяной пожар, то ликвидация такого пожара потребует значительных сил и времени, чтобы пролить тлеющий слой и ограничить его распространение. В целом при пожарах достаточно велика угроза экосистеме и среде их обитания.

– Сколько в среднем за год фиксируется палов?

– Если брать статистику за последние пять лет, то ежегодно происходит около 400 палов. В этом году у нас зафиксировано 154 пала на общей площади 79 гектаров.

– В каких районах они фиксировались чаще всего?

– В этом году наиболее часто они фиксировались в Псковском, и Великолукском и в Островском районе. Большие территории, большие районы. В них проживает значительная часть населения, плюс дачные массивы, опять же. Меньше всего палов фиксировалось в Пушкиногорском, Новоржевском, Дновском, Локнянском и Струго-Красненском районах.

– Какие типы угодий страдают и почему так происходит?

– Чаще всего страдают те земли, которые находятся в заброшенном состоянии, не обрабатываются, не используются под сельскохозяйственные нужды. Как правило, это земли неразграниченных паев, где хозяева не определились, что делать. Земля может принадлежать пять разным гражданам но кадастровые работы не проведены. Хозяина нет. Кошением и уборкой никто не занимается. На таких бесхозяйных землях и происходит наибольшее количество палов травы.

– Зачем вообще люди жгут траву?

– Как правило, это желание очистить территорию, прилегающую к своему участку, с помощью огня. Чтобы не производить уборку самостоятельно. Думают, что все у них получится благополучно, но, как показывает практика, зачастую у таких решений печальные последствия. В результате сгорают хозпостройки подобных граждан, а иногда и соседские тоже. Затем огонь уходит в бесхозные поля и распространяется, может уйти в лес. Иногда это просто детская и взрослая шалость. Кому-то интересно посмотреть, как происходит горение.

– Часто среди нарушителей дети? Кто еще совершает палы травы?

– Знаете, в нарушителях чаще оказываются граждане возрастные. Еще «черные копатели» очищают территории для своего промысла. Чтобы проще было производить раскопки. Кто-то считает, что если сейчас произведет сжигание травы, то плодородие земли улучшится и урожай будет лучше. Но как показывает практика – все наоборот. Земля теряет свои плодородные качества. Подгорает корневая система у деревьев и кустарников. От палов больше вреда, чем пользы.

А по поводу детей. Ежегодно мы проводим профилактическую работу. Работа идет на всем протяжении учебного года и летних каникул. В преддверии пожароопасного сезона сотрудниками надзорной детальности организовываются классные часы и уроки в школах, на которых детям разъясняется опасность палов травы. И вообще необходимость соблюдения требований пожарной безопасности. Также данную работу проводят и сами учителя.

– Есть среди нарушителей рецидивисты?

– Есть такие, но мы стараемся и до них донести. С каждым годом нарушителей становится меньше. Профилактическая работа дает свои результаты. Целенаправленно люди стараются свои участки убрать к весеннему периоду. Сознательных граждан становится все больше.

– Сколько штрафов выписывается ежегодно?

– В прошлом году 34 гражданина были привлечены к ответственности. В этом году штрафы увеличились. Минимальное наказание для граждан составляет пять тысяч рублей. В прошлом году штраф составлял две тысячи. Для должностных лиц штраф выше – двадцать тысяч, для юрлиц еще выше – триста тысяч рублей.

В этом году мы уже привлекли к ответственности шесть граждан. Выписали постановления. Работа продолжается, результаты есть.

– Как ищут тех, кто совершает палы?

– Это комплексная работа. Задействованы не только сотрудники МЧС, но и органы местного самоуправления. Они направляют нам информацию. Сотрудники полиции участвуют в совместных рейдах, оказывают помощь. Неравнодушные граждане сообщают и направляют информацию о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности.

Из года в год взаимодействуем с Противопожарным лесным центром. У них на вышках сотовой связи установлены видеокамеры. Система Лесохранитель, которая контролирует лесной фонд. Два-три нарушителя попадаются благодаря камерам. Предоставляют видеосъемку, а мы привлекаем к административной ответственности.

– А какая мера профилактики самая эффективная?

– Лучше восприняли информацию те, с кем мы провели беседу, раздали листовки. Но эффективны именно комплексные меры: и публикации в средствах массовой информации, и смс-оповещение, и посты в соцсетях. Когда из каждого динамика доносится информация, что делать нельзя и почему, то эффект, наверное, и достигается.

Беседовал Александр Елисеев