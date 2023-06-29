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Пригласительные на открытие кинофестиваля «Западные ворота» закончились

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове закончились. Их можно было бесплатно получить сегодня, 4 июля, в кассе филармонии по две штуки в одни руки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Ввиду высокого интереса к событию, билеты закончились весьма быстро. Обращаем ваше внимание, что организаторы мероприятия обеспечивают меры поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих и предоставляют пригласительные билеты на мероприятия. Кроме того, в этом году приезжает большое количество гостей и участников кинофестиваля "Западные ворота"», - пояснили в ТКД.

В связи с этими обстоятельствами в кассу филармонии были предоставлены все свободные места Большого концертного зала.

Напомним, все кинопоказы и творческие встречи фестиваля «Западные ворота» можно будет посетить бесплатно и без пригласительного билета.