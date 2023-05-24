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Основам режиссуры обучат псковичей на онлайн-кинолектории

Онлайн-кинолекторий в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На онлайн-кинолектории можно будет получить знания от преподавателей учебного центра «Ленфильм» по нескольким направлениям:

5 июня – «Режиссура» от режиссёра Ильи Северова.

6 июня – «Операторское искусство» от оператора Филиппа Мартынова.

7 июня – «Сценарное искусство» от сценариста Алексея Олина.

8 июня – «Организация съемочного процесса» от второго режиссёра Анастасии Аристовой.

9 июня – «Художественное решение фильма» от художника-постановщика Анастасии Кожиной.

13 июня – «Звукорежиссура» от звукорежиссёра Игоря Терехова.

14 июня – «Режиссура монтажа» от режиссёра Ильи Северова.

15 июня – «Работа со светом на съемочной площадке» от оператора Филиппа Мартынова.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное. В расписании кинолектория возможны небольшие изменения. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от учебного центра киностудии «Ленфильм».

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону: 56-44-44.