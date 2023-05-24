Основам режиссуры обучат псковичей на онлайн-кинолектории

Онлайн-кинолекторий в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На онлайн-кинолектории можно будет получить знания от преподавателей учебного центра «Ленфильм» по нескольким направлениям:
Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное. В расписании кинолектория возможны небольшие изменения. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от учебного центра киностудии «Ленфильм».
Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону: 56-44-44.