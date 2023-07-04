Сцена / Фестивали

Программу фильмов для семейного просмотра представили организаторы «Западных ворот»

В специальной программе международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будут представлены пять анимационных и художественных фильмов, созданных российскими режиссерами для семейного просмотра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

7 июля в 11:00 (кинотеатр «Смена»)

«Папы против мам» (реж. Максим Малинин) 12+

В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Заложниками ситуации становятся дети. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку.

7 июля в 12:50 (кинотеатр «Смена»)

«Иван Царевич и Серый волк 5» (реж. Константин Феоктистов) 6+

Одна бабочка крылышком махнула, и теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать. А это значит, что Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

8 июля в 11:00 (кинотеатр «Смена»)

«Календарь ма(й)я» (реж. Виктория Фанасютина) 6+

История о том, как невинная шалость 13-летнего Глеба поворачивает время вспять, и теперь ему и двум его одноклассникам придется проживать жизнь в обратном порядке. Как остановить таинственный календарь майя, пока они не исчезли совсем?

8 июля в 12:45 (кинотеатр «Смена»)

«Мой папа вождь» (реж. Егор Кончаловский) 6+

В центре сюжета капитан дальнего плавания Петров, которого десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных граждан. Как же ему наладить отношения с женой и сыном?

9 июля в 11:00 (кинотеатр «Смена»)

«Волшебники» (реж. Ренат Давлетьяров) 12+

Фильм рассказывает о 13-летнем московском школьнике, обнаружившим таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания.

Расписание киносеансов смотрите на сайте.

Вход на кинопоказы – свободный. Вход на открытие и закрытие по пригласительным билетам.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове пройдет IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Организаторы кинофестиваля: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив»