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Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале «Западные ворота»

Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале «Западные ворота». Индийское кино на фестивале будет показано впервые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Эта картина входит в ТОП-10 самых кассовых фильмов мира», – заявил Генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

«Картина отдает дань традиции. Это настоящий блокбастер. Будут песни и хореография», – подчеркнул программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский.

По словам программного директора кинофестиваля «Западные ворота» Алексея Дунаевского, молодым кинематографистам из Пскова или жителям и гостям города будет интересно пообщаться с известными личностями на творческих встречах в рамках кинофестиваля «Западные ворота».