Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале «Западные ворота». Индийское кино на фестивале будет показано впервые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Эта картина входит в ТОП-10 самых кассовых фильмов мира», – заявил Генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.
«Картина отдает дань традиции. Это настоящий блокбастер. Будут песни и хореография», – подчеркнул программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский.
По словам программного директора кинофестиваля «Западные ворота» Алексея Дунаевского, молодым кинематографистам из Пскова или жителям и гостям города будет интересно пообщаться с известными личностями на творческих встречах в рамках кинофестиваля «Западные ворота».