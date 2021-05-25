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Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%

Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год. Отдельно он остановился на развитии транспортной отрасли.

«В 2020 году ограничительные меры оказали существенное влияния на состояние транспортной отрасли региона. С марта 2020 года полностью закрылось все международное сообщение, значительно сократилось и автобусное. Последнее к настоящему времени уже восстановилось в полном объеме. Пригородное железнодорожное сообщение было сохранено на уровне 2019 года. Для обеспечения транспортной доступности жителей Псковской области запущен прямой поезд по маршруту Псков – Великие Луки», - отметил губернатор.

«Вместе с тем мы добились неплохого прогресса в части развития авиаперевозок. В 2019 году авиарейсы осуществлялись только по двум маршрутам: Псков – Москва и Псков – Сочи. В 2020 году открыты новые авиамаршруты в Калининград, Анапу, Симферополь и Минеральные Воды, - перечислил Михаил Ведерников. - Значительно увеличилось количество рейсов в Москву. Благодаря этому годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%, с 33 тысяч до 45,4 тысяч человек».

«Мы продолжаем идти к нашей цели – пассажиропотоку в 130 тысяч человек в год. В этом случае у нас появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала (предварительная договоренность уже имеется), а деятельность аэропортового комплекса больше не потребует средств областного бюджета», - заключил глава региона.