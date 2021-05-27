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Экономика

Михаил Ведерников рассказал о привлечении инвестиций в Псковскую область

27.05.2021 11:28|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год, рассказал о привлечении инвестиций в Псковскую область в 2020 году. Об этом с 58-й сессии областного Собрания, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С начала 2020 года мы начали реализовывать план инвестиционного развития Псковской области на период до 2024 года, - отметил он. - Мы поставили перед собой амбициозную задачу наращивать динамику роста инвестиций в основной капитал на 5-6% ежегодно. Это объективно непростой вызов, учитывая, что на стабильный рост этого показателя мы вышли только в 2017 году после трехлетнего падения».

Еще более сложным выполнение этой задачи сделал ковид, подчеркнул губернатор. «Он препятствовал не только проведению деловых переговоров с новыми инвесторами, но и поставке техники для действующих производств», - сообщил он.

«Мы взяли курс на индивидуальное сопровождение каждого крупного проекта: помощь в оформлении всех документов, обеспечение комфортных условий для прохождения всех бюрократических процедур. Как показала практика, принятая инвестиционная политика себя оправдывает», - продолжил глава региона.

На фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне округа и в среднем по стране в Псковской области обеспечен рост до уровня почти 108%, отметил он.

По итогам 2020 года Национальное рейтинговое агентство перевело Псковскую область из группы «умеренно привлекательных регионов» в более высокую группу средней привлекательности. «Стоит отметить, что всего 19 субъектов смогли улучшить свои показатели в год коронакризиса», - сказал Михаил Ведерников.

«В подтверждение этому Псковская область поднялась сразу с 83 на 36 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ. Кстати, эксперты агентства основным аргументом в нашу пользу назвали успешную борьбу с бюрократией», - добавил глава региона.

На конец прошлого года у Агентства инвестиционного развития Псковской области на сопровождении находилось 52 инвестпроекта с общим планируемым объемом инвестиций почти 104 млрд рублей, сообщил глава региона.

В частности, в прошлом году Великолукский агропромышленный холдинг продолжил реализацию многолетнего инвестпроекта на сумму 56,5 млрд рублей. «В 2020 году создано порядка 300 новых рабочих мест, а также стартовало строительство завода по убою и переработке мясосырья стоимостью 22 млрд рублей», - рассказал он.

Кроме того, 5 организаций («Драйв экспресс», «Кабельный завод "АЛЮР"», «Псков-Полимер», «Великолукский мясокомбинат», «Балт-Фиш плюс») инвестировали в собственное развитие 2,2 млрд рублей. «Мы поддержали их налоговыми льготами на сумму 55 млн рублей», - уточнил Михаил Ведерников.

Также было завершено строительство гипермаркета «Леруа Мерлен». «Это 810 млн рублей инвестиций, более 180 рабочих мест, возможность для местных производителей представлять свои товары на полках гипермаркета», - обратил внимание глава региона.

Два инвестпроекта на общую сумму 1,2 млрд рублей были признаны стратегическими (ООО «Брянская нефтяная компания» по строительству газовой заправки, а также ООО «Агентство ипотечного кредитования» по проекту парка в Великих Луках), напомнил он.

ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе построило молочную товарную ферму на 1800 фуражных коров с общим объемом инвестиций в 1 млрд 100 млн рублей. «Эта ферма стала первым проектом, реализованным при поддержке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Инвестор получил 101 млн рублей на компенсацию затрат на покупку племенного скота. И к слову, это первая молочная ферма, построенная в регионе за последние 8 лет. И на сегодняшний день является самой крупной», - сообщил глава региона.

«Таким образом, ИПСЭР уже с первого года реализации показывает осязаемые результаты», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, в общей сложности в рамках программы в 2020 году профинансировали 27 мероприятий на сумму свыше 1 млрд рублей. «Львиная доля» средств - 909 млн рублей была направлена на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино».

В сфере промышленности и сельского хозяйства создано более 150 рабочих мест. При этом в «Моглино» этот показатель был перевыполнен почти на 50%, заметил губернатор.

По его словам. это стало возможным благодаря запуску в прошлом году двух новых предприятий – «Синтез Технолоджи» (промышленные алмазы) и «Веллеранд» (выхлопные системы). В этом году к ним добавятся первый этап проекта «Титан-Полимер» (импортозамещающие полимеры) и «Элме Мессер» (производство промышленных криогенных газов).

«Кстати, уже действующие предприятия "Моглино" в прошлом году выплатили 55 млн рублей налоговых отчислений. Это та сумма налогов, которая не была им компенсирована в соответствии со статусом резидента ОЭЗ», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #инвестиции #отчет губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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