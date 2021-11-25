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Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля

06.04.2023 19:53|ПсковКомментариев: 0

С 10 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Фото: архив ПЛН

На территории региона создана эффективная система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысячи км, система дистанционной охраны «Лесохранитель» с общим охватом более 90% территории земель лесного фонда, а также авиационный мониторинг. Комбинированная система обнаружения лесных пожаров позволяет снизить их количество и при необходимости оперативно организовать тушение.

Напомним, в 2022 году пожароопасный сезон в Псковской области устанавливался с 1 апреля, а завершился 3 октября.

Теги: #пожароопасный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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