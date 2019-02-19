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Псковская прокуратура выявила 37 нарушений закона при содержании дорожно-уличной сети в зимний период

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорожно-уличной сети в зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Пскова администрацией города не принималось надлежащих мер к осуществлению контроля за сроками уборки снега и зимней скользкости на улично-дорожной сети в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

При этом взаимодействие управления городского хозяйства администрации города Пскова и подрядчиков по вопросам исполнения условий контрактов в письменном виде, как этого требуют условия контрактов, осуществляется на низком уровне и является неэффективным. При наличии проблем, связанных с техническим состоянием дорожного покрытия на территории города, а также ненадлежащей очисткой проезжей части и тротуаров от снега, претензионная работа фактически не осуществлялась.

В этой связи прокурором Пскова в адрес главы администрации внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Проверки исполнения органами местного самоуправления и обслуживающими организациями законодательства при осуществлении дорожной деятельности, в том числе по устранению обледенения и снежного покрова с дорог, проведены и прокурорами области. К проведению проверок привлекались органы государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В ходе проверок установлены многочисленные нарушения требований ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, выразившиеся в накоплении снега и образовании зимней скользкости на покрытиях проезжих частей дорог и улиц, невыполнении работ по их ликвидации. На улицах и тротуарах выявлено наличие рыхлого (талого) снега толщиной более 10 см. Имели место снежные валы на пешеходных переходах.

Руководителями ряда управляющих организаций допущены нарушения лицензионных требований в части надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов - непринятие мер по устранению наледи и снежных навесов.

Всего по результатам проведенной проверки выявлено 37 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 20 представлений, 49 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в отношении руководителей 3 управляющих организаций вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в отношении начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, в связи с несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.