←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Трасса Р-23: дорога смерти
Работы на троечку
Катафоты на «зебре»
Пушкинский тупичок
Права только через госуслуги
ещё Дороги 10.07.2019 22:162 До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории 12.08.2019 15:430 ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» 12.08.2019 12:262 Александр Братчиков поручил подрядчику завершить все работы на улице Юности к 25 августа 12.08.2019 11:273 Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыт для автомобильного движения. ФОТО 12.08.2019 09:460 Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог 12.08.2019 08:201 С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод»

12.08.2019 15:43|ПсковКомментариев: 0

13 августа в связи с проведением в Пскове на полигоне «Завеличье» закрытия международного армейского конкурса «Десантный взвод» ожидается значительное увеличение количества транспортных средств на автодорогах, ведущих к месту проведения мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Для автомобилистов будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организаторами мероприятия будет обустроена парковка вместимостью около 300 автомобилей.

Госавтоинспекция напоминает, что во избежание заторовых ситуаций и осложнения дорожной обстановки водители транспортных средств могут использовать альтернативные пути - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.

Также на церемонию закрытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове можно будет доехать на бесплатных шаттлах. Дополнительные автобусы будут курсировать  13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино»

Теги: #дороги #десантники #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4032 человека
Сюжет: Десантный взвод-2019 ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» Заключительные состязания в рамках конкурса «Десантный взвод» пройдут в Псковской области 12 августа Участники «Десантного взвода» познакомились с достопримечательностями Псковской области На «Десантном взводе» российские десантники снова бьют рекорды Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные» На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования На «Десантном взводе» команды провели тренировочные прыжки на точность Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах в рамках конкурса «Десантный взвод» Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода» Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод» Зрители «Десантного взвода» увидели «балет» БМД-4М под звуки вальса Конкурс «Десантный взвод» торжественно открыли в Пскове Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.08.2019, 15:490 Штрафы на сумму более 6 млн рублей оплатили жители региона за вождение в пьяном виде 12.08.2019, 15:430 ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» 12.08.2019, 12:262 Александр Братчиков поручил подрядчику завершить все работы на улице Юности к 25 августа 12.08.2019, 11:273 Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыт для автомобильного движения. ФОТО
12.08.2019, 10:281 Эксперты составили рейтинг самых популярных люксовых машин в России 12.08.2019, 10:222 Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках 12.08.2019, 10:050 Мужчина разбился в аварии в Хилово 12.08.2019, 09:460 Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог
12.08.2019, 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе 12.08.2019, 08:201 С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове 11.08.2019, 21:290 Иномарка врезалась в ограждение на улице Глинки в Великих Луках 11.08.2019, 20:201 Названы автомобили, которые угоняют реже всего
11.08.2019, 16:070 Электрокар взорвался после ДТП. ВИДЕО 11.08.2019, 15:550 Авария произошла в районе Дамбы 10.08.2019, 22:001 Известный музыкант попал в аварию под Идрицей 10.08.2019, 12:1911 Стали известны подробности страшной аварии в Островском районе. ФОТО
10.08.2019, 11:500 В результате столкновения трех машин в Островском районе погиб человек, четверо пострадали 09.08.2019, 18:410 Областные власти и общественники провели приемку городских дорог, отремонтированных по нацпроекту БКАД 09.08.2019, 16:001 Когда и как менять втулки в машине? 09.08.2019, 13:510 В связи с аварийными работами на неделю будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове
09.08.2019, 09:520 В Печорах сотрудники Госавтоинспекции провели с байкерами совместный рейд 09.08.2019, 09:160 Закрыт для движения участок улицы Некрасова в Пскове 08.08.2019, 14:211 В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси 08.08.2019, 13:410 Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России
08.08.2019, 11:440 Молодые великолучане угнали «Оку» и были задержаны полицией 08.08.2019, 11:050 Проверка светофора Рижский - Юбилейная в Пскове показала, что сбоев в работе нет 08.08.2019, 10:550 Велосипедистка попала в ДТП в Гдове 08.08.2019, 08:279 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО
07.08.2019, 19:005 Псковская ГИБДД: не занимайте парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья 07.08.2019, 16:591 Борис Елкин проконтролировал ход дорожных работ в Пушкиногорском районе 07.08.2019, 15:262 Александр Братчиков: Псковские дороги - наша боль 07.08.2019, 14:505 На улице Труда у Сквера Народовластия появится круговое движение
07.08.2019, 10:120 16-летний мопедист госпитализирован после столкновения с «Фольксвагеном» в Опочке 06.08.2019, 22:021 Новых автомобилей в России покупают все меньше 06.08.2019, 20:020 В июле в Пскове отмечено снижение наездов на пешеходов 06.08.2019, 15:151 Михаил Ведерников поручил заранее начать подготовку дорожных контрактов на следующий год
06.08.2019, 11:270 В связи с ремонтом железнодорожного пути будет закрыт переезд в Великих Луках 06.08.2019, 11:060 Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей 06.08.2019, 09:322 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам
05.08.2019, 13:540 Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе 05.08.2019, 13:240 Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах 05.08.2019, 13:080 Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках 05.08.2019, 12:301 Единороссы Пскова организовали для детей познавательную программу, посвященную Дню светофора
05.08.2019, 10:190 Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте 05.08.2019, 09:500 Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы 03.08.2019, 17:200 На несколько дней остановка «ул. Маргелова» переносится на 100 метров 03.08.2019, 05:572 На улице Юбилейной в Пскове меняют бортовой камень. ФОТО
02.08.2019, 22:280 Для всех желающих проходит конкурс на лучшее фото отремонтированной дороги в Псковской области 02.08.2019, 17:130 ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове 02.08.2019, 09:450 Женщина и годовалый ребенок доставлены в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе 02.08.2019, 08:220 В России хотят торговать данными автовладельцев
01.08.2019, 20:421 Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин 01.08.2019, 11:420 В Гдовском районе водитель повторно сел за руль пьяным 01.08.2019, 11:080 Возможность зарегистрировать автомобиль в автосалонах переносится на 2020 год 01.08.2019, 09:590 «Мерседес» и «Порше Кайен» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, пострадал один человек
01.08.2019, 09:460 Баня горела на улице Зенцовской в Великих Луках 01.08.2019, 09:450 Водитель «Ниссана» врезался в ограждение и дорожный знак на улице Коммунальной 01.08.2019, 08:330 Полисы для беспилотных машин могут создать в России 31.07.2019, 12:212 В СНТ «Кебь» начали ремонт дороги
31.07.2019, 12:050 Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах 31.07.2019, 11:310 ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки 31.07.2019, 10:550 Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД 31.07.2019, 09:160 До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках
30.07.2019, 22:240 Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей 30.07.2019, 21:381 В чем выгода автокредитования в Тинькофф? 30.07.2019, 21:160 Участок улицы Маргелова в Пскове перекроют в августе в связи с ремонтными работами 30.07.2019, 12:581 Наказание на нарушение ПДД крупногабаритным транспортом предложили изменить
30.07.2019, 12:360 ДТП значительно затрудняет движение на улице Советской Армии в Пскове 30.07.2019, 11:176 На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шаттлах, автобусе №19 и пригородных автобусах 30.07.2019, 09:150 Маршрутки из Пскова в Петербург теперь будут отправляться от гостиницы «Рижская» 29.07.2019, 19:310 Псковское УГИБДД информирует автомобилистов об аварийных участках трасс в соседней Тверской области
29.07.2019, 17:450 Вячеслав Володин: В Госдуме нет инициативы о запрете приобретать машины без наличия парковочного места 29.07.2019, 11:430 Женщина-водитель «Дэу Матиз» наехала на дерево, пострадали два человека 29.07.2019, 10:450 «Ниссан Кашкай» сбил 22-летнюю велосипедистку на Инженерной 29.07.2019, 10:230 «Шкода Рапид» съехал в кювет в Себежском районе, есть пострадавшие
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.