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ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод»

13 августа в связи с проведением в Пскове на полигоне «Завеличье» закрытия международного армейского конкурса «Десантный взвод» ожидается значительное увеличение количества транспортных средств на автодорогах, ведущих к месту проведения мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Для автомобилистов будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организаторами мероприятия будет обустроена парковка вместимостью около 300 автомобилей.

Госавтоинспекция напоминает, что во избежание заторовых ситуаций и осложнения дорожной обстановки водители транспортных средств могут использовать альтернативные пути - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.

Также на церемонию закрытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове можно будет доехать на бесплатных шаттлах. Дополнительные автобусы будут курсировать 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино»