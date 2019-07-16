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Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод»

02.08.2019 12:09|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 3 августа, на полигоне «Завеличье», на открытии международного этапа конкурса  «Десантный взвод АрМИ-2019»,  выступит заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Более 40 лет ансамбль «Сказ» представляет традиционную народную культуру России и Пскова в родной стране и за границей. С 1988 года он ежегодно участвует в международных Ганзейских днях и в Днях Русской культуры в странах Прибалтики. Напомним, что в организации концертной программы принимает участие Театрально-концертная дирекция при поддержке комитета по культуре.

В репертуаре ансамбля «Сказ» - обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

За годы существования  коллектив дал более 3,5 тысяч концертов.

Ансамбль  является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов, занесён в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова». В 2009 году ансамбль стал лучшим коллективом Псковской области.

Руководит ансамблем обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

Добавим, что с 3 августа в Псковской области стартует  5-й международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», организованный в рамках Международных Армейских игр. В конкурсе примут участие команды из 23 стран мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко.

Соревнования между командами  пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье», «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

В субботу, 3 августа, на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) состоится торжественная церемония открытия конкурса. Зрителей и участников соревнований ждут большая концертная программа, военные показательные выступления, интерактивные шоу, выставка вооружения и военной техники. Начало в 10.30.

К месту проведения торжественного открытия соревнований можно будет добраться на пригородных и городских автобусах, а также шатлах. Рядом с местом проведения праздника будет организована большая парковка для личного автотранспорта.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Десантный взвод-2019 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
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