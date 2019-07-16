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На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса

В субботу, 3 августа, в 10.30, после торжественной церемонии открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019» на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) зрителей и участников праздника ждет большая концертная программа, подготовку которой осуществляет Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, в концерте примут участие артисты Псковской областной филармонии, художественные коллективы Пскова, Великих Лук и 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Кроме этого, на празднике будут представлены военные показательные выступления, интерактивные шоу, развернута выставка вооружения и военной техники.

Откроет концертную программу сводный духовой оркестр 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Дирижер оркестра - Евгений Баранчиков.

Свои «коронные» номера гостям праздника представят заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, художественный руководитель коллектива, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков; народный коллектив - Театр танца «Русские узоры», руководитель - Ирина Казимир.

Заслуженный артист РФ Александр Либ выступит в сопровождении квартета боевых машин - БМД-4М, которые под звуки вальса совершат десантный «балет» - фигурное вождение на ограниченной площадке.

Завершит концертную программу прославленный Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, лауреат премии Ленинского комсомола, премии искусств Германской Демократической Республики и конкурса профессиональных военных коллективов. Ансамбль песни и пляски ВДВ представит свою композицию «Крылатая пехота» и споет гимн всех российских десантников «Синева», исполнение которого будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований.

Напомним, Международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», организованный в рамках Международных Армейских игр, проводится в пятый раз. Дважды конкурс проводился в России, на полигонах 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани и 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) в Новороссийске. В 2017 году конкурс проходил на территории Китайской Народной Республики. В 2018 и в 2019 годах - на территории Псковской области.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования между командами пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье», «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».