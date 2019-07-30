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Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует граждан о том, что 3 и 13 августа в связи с проведением в Пскове финального этапа международного армейского конкурса «Десантный взвод» ожидается значительное увеличение количества транспортных средств на автодорогах, ведущих к месту проведения мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для автомобилистов будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организаторами мероприятия будет обустроена парковка вместимостью около 300 автомобилей.

Госавтоинспекция напоминает, что во избежание заторовых ситуаций и осложнения дорожной обстановки водители транспортных средств могут использовать альтернативные пути подъезда к месту проведения конкурса. Подъезд возможен как со стороны улицы Маргелова, так и в объезд - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.