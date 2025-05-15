Культура

Выставку «Живописные образы культурных ландшафтов» открыли в «Михайловском»

Выставку «Живописные образы культурных ландшафтов» вчера, 15 мая, открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на церемонии открытия выставки жители и гости Пушкиногорья могли свободно пообщаться с автором представленных на ней работ — видным учёным, доктором географических наук, ведущим научным сотрудником Института географии РАН, президентом научного комитета по культурным ландшафтам Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Юрием Ведениным.

«Для большинства друзей и коллег, которые знали меня как географа или как специалиста в области охраны наследия, мои занятия живописью стали неким сюрпризом, — признался Юрий Веденин. — И я их понимаю, поскольку это стало большой неожиданностью и для меня самого».

Рассказывая об истории создания Российского института культурного и природного наследия имени Лихачёва, директором которого Веденин был с момента его образования и в течение более чем двадцати последовавших лет, учёный особо подчёркивает: «Методологической базой института стали две взаимосвязанные концепции — ноосферная и экологии культуры. Как известно, определяющую роль в их разработке сыграли выдающиеся мыслители — Владимир Иванович Вернадский и Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Первый рассматривал ноосферу как новый этап развития Земли, связанный с научной и интеллектуальной деятельностью человека: «В живом веществе создалась новая геологическая сила ума и техники, раньше на нашей планете небывалая, которая нам кажется беспредельной…». А Лихачёв обратил наше внимание на особую роль гуманитарного фактора в становлении среды обитания человека: «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности». Фактически, основным направлением работы Института наследия стали исследования, базирующиеся на принципах и методах культурной географии. Именно там были сформированы такие научные направления, как география искусства, география наследия, литературная география, концепция культурного ландшафта и культурно-ландшафтного подхода к охране наследия и решению градостроительных задач. С географией и, прежде всего, с культурной географией связаны и мои занятия в области искусства».

Особый интерес учёного и художника, по его собственному признанию, был связан с литературными ландшафтами — ведь ассоциативное богатство культурного литературного ландшафта определяет его востребованность в самых различных сферах деятельности, в том числе в сфере туризма и, более того, в сфере образования. «Я бы хотел привлечь внимание географов к процессам художественной визуализации литературных ландшафтов, — поясняет он. — Задумывая эту выставку, я хотел убедить своих коллег в том, что художественная литература и изобразительное искусство должны быть использованы в географическом образовании. Это сделает нашу науку более привлекательной».

Среди более чем восьмидесяти представленных на выставке в музее-заповеднике «Михайловское» работ, есть и псковские пушкинские ландшафты, особо подчеркнули в музее. Это написанные в 2023 году подъезд к мемориальному Михайловскому в Пушкинском заповеднике и вид парка в музее-усадьбе «Тригорское».

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что экспозиция развёрнута в выставочном зале «Льняной амбар», в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Планируется, что она будет работать здесь до 15 июля и, таким образом, познакомиться с ней смогут, в том числе, и все гости и участники грядущего Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Вход на выставку свободный для всех желающих.