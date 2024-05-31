Общество

Редактировать видео предлагают с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в наше время работает не только с текстом и картинками, но и повсеместно внедряется в различное программное обеспечение, в частности видеоредакторы. Компания Wondershare осознала всю важность машинного обучения, поэтому внедрила ИИ в свой известный редактор Filmora. Искусственный интеллект предлагает расширенные возможности как для опытных пользователей, так и для новичков, выдавая просто удивительные результаты, которые были невозможны ранее.

Процесс редактирования стал более простым и эффективным. ИИ перебрал на себя самые утомительные задачи, позволив пользователям экономить свое время, тратя его на более интересные и творческие процессы. Программа для монтажа видео Filmora позволяет создавать профессиональные видеоролики, не имея большого опыта в работе с видеоредакторами.

Помимо Wondershare Filmora функцию искусственного интеллекта используют и другие популярные видеоредакторы, к которым относятся:

Gliacloud;

Rawshorts;

Jumptvs;

Premiere;

Magisto и другие.

Стоит упомянуть, что программа Wondershare Filmora доступна на платформах Windows, Mac, iOS и Android.

Инструменты ИИ в Filmora от Wondershare

Основные функции искусственного интеллекта Filmora:

Стабилизация и автокадрирование

В Wondershare Filmora есть полезная функция, работающая на интеллектуальных алгоритмах — стабилизация и автокадрирование видеоряда. Эта функция исключает необходимость редактирования вручную, гарантируя идеальный результат, готовый к просмотру.

Отслеживание и распознавание объектов

Эта встроенная технология позволяет программе Wondershare Filmora отслеживать выделенный объект прямо в видеоролике. Это полезный инструмент, который позволяет камере автоматически следить за движущимся объектом в ролике.

Преобразование текста в видео с ИИ

Преобразуйте текст в динамичные визуальные истории. Превращайте текст в увлекательные видеоролики с помощью анимации на базе искусственного интеллекта, которая оживляет слова, повышая вовлеченность и рассказывая истории.

Умная обрезка

Оптимизация программного обеспечения Wondershare Filmora нацелена на экономию времени пользователей. Интеллектуальная обрезка позволяет удалить части ролика, не имеющие отношения к повествованию или являющиеся нежелательными элементами, а также фоновые шумы и повторяющиеся кадры. Умная обрезка проста в использовании: достаточно импортировать ролик и выбрать функцию обрезки ИИ. Алгоритм автоматически просканирует видеоролик и предложит несколько вариантов монтажа на основе определённых сцен.

Оптимизация звука

Filmora автоматически анализирует звуковую дорожку, предлагая внести корректировки для улучшения её качества и устранения шума.

Портрет с ИИ

Ещё одна полезная функция Wondershare Filmora, использующая технологии ИИ, существенно улучшает портреты и изображения в видеороликах. Этот инструмент позволяет улучшать или вносить изменения в человеческое лицо, не теряя его реалистичности и естественности. ИИ анализирует даже самые мелкие черты лица, применяя корректировки (сглаживание кожи, изменения глаз, устранение недостатков).

Видеоредактор с искусственным интеллектом Filmora

Сфера видеопроизводства стремительно развивается и то, что раньше могли себе позволить только профессиональные монтажеры теперь доступно всем с бесплатной программой для монтажа видео Filmora. Понятный интерфейс и широкий функционал делают её идеальным решением для видеообработки.

Интуитивно простой интерфейс

Разработчики Wondershare постарались сделать интерфейс программы максимально удобным и дружественным, чтобы новички не чувствовал себя не в своей тарелке, и после небольшого экскурса смогли сразу приступить к работе.

Пользователи, которые используют программу на персональном компьютере утверждают, что это один из лучших на сегодняшний день инструментов для новичков в работе с мультимедийными файлами. К тому же, продукт имеет официальный русский интерфейс, что существенно упрощает работу. Широкий функционал, большее количество которого бесплатное, а также встроенные функции искусственного интеллекта позволяют превратить простые ролики, фотографии и аудиозаписи с телефона в настоящий фильм.

Визуальные эффекты и функции

Видеоредактор онлайн Wondershare Filmora предлагает огромное количество различных визуальных эффектов: фильтры, переходы, наложения и многое другое. К видеоролику можно добавить субтитры или поясняющие надписи. Если необходимо улучшить качество видео до HD, Filmora справится с этим с помощью специального инструмента. Видеоролик можно легко поворачивать, обрезать, разделять на несколько частей и многое другое. Если работа не будет завершена за один подход, проект можно сохранить и продолжить позже.

Практическое использование ИИ Filmora

Для использования всего функционала искусственного интеллекта, необходимо выполнить несколько несложных шагов:

Вставить видеоролик:

Импортируйте материал в рабочее окно программы.

Выбрать функцию ИИ:

Используйте интегрированные в Filmora художественные инструменты, например, автокадрирование или оптимизацию звука.

Настройка видеоряда:

Настраивайте и редактируйте ролик с помощью персонализированных возможностей.

Экспорт результата:

Сохраните результат на компьютер или загрузите его на видеохостинг, например, YouTube или TikTok.

Вывод

Преимущества Wondershare Filmora заключаются в том, что инновационные функции и искусственный интеллект позволяют создавать и редактировать видеоролики на профессиональном уровне даже новичкам. Опытные монтажёры с помощью этой программы смогут отточить свои навыки и пополнить творческий потенциал. Filmora позволяет раскрыть творческий потенциал, не зацикливаясь на сложных процессах, а работая исключительно над содержанием. Если вы хотите создавать профессиональные видеоролики, эта программа станет отличным началом нового этапа в вашей творческой жизни.

Erid: 2SDnjcuTEJd Реклама. WONDERSHARE GLOBAL LIMITED