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Путин: Цены на автомобили «АвтоВАЗа» взлетели на 40%, но будут снижаться

Цены на автомобили «АвтоВАЗа» взлетели на 40%, когда из России ушли европейские, японские и южнокорейские бренды. Сейчас отечественный рынок развивается, и в дальнейшем цены будут снижаться, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«40% - тоже много, я понимаю. Когда европейские, японские и южнокорейские бренды ушли, несколько вопросов возникло. Они, конечно, с компонентами ушли. Возник вопрос в развитии собственной базы. "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет производиться, тем меньше будет цена. И определенные издержки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, что ведет к удорожанию», - сказал Путин.

Президент отметил, что «АвтоВАЗ» идет по пути наращивания производства, что, по мнению главы государства, приведет к снижению цен. «Главное — создавать собственные платформы и их развивать. "АвтоВАЗ" и другие производители так и делают, и это требует времени. Уверен, так и будет, и цены пойдут вниз», - сказал он.

Второе, продолжил Путин, — важно создавать свою компонентную базу. «Мы передоверились нашим партнерам, и отрасль автокомпонентов была практически утрачена. Надо ее воссоздавать, Минпромторг этим занимается, задача решается», - заключил президент.