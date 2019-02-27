Общество

«Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер»

Предлагаем вашему мнению текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 4 марта. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - проблема строительства под Псковом химкомбината.

В минувшее воскресенье в Пскове состоялся митинг против строительства в особой экономической зоне «Моглино» химического завода группы компаний «Титан-Полимер». По разным оценкам, в Гайд-парке собралось от 500 до 800 человек, против строительства комбината собрано 1800 подписей. Пришли традиционные участники подобных митингов - представители парламентской и не системной оппозиции, профсоюзы - и даже единороссы. Однако, как никогда, за последние несколько лет проявили активность рядовые псковичи. Да, протестная акция плотно анонсировалась в социальных сетях. Но дело не столько в этом.

За минувший месяц, когда вопрос строительства химкомбината обсуждается широко и остро, свои точки зрения озвучивают политики, общественники, эксперты, гудят соцсети, со стороны власти, которая продвигает этот проект, и самого инвестора по сути не было дано ответов. Диалога нет, а людские опасения уже переросли в фобии, на глухое молчание псковичи отвечают категорическим неприятием.

С точки зрения экономики администрацию региона понять можно: так называемый «якорный» партнер ОЭЗ «Моглино» действительно мог бы привести инвестиции, создать рабочие места и спокойно производить продукцию. Зона за много лет так и не заработала на полную мощность. Дело скептиков - сомневаться в ее состоятельности, а власти должны делать свою работы - приводить инвесторов, организовывать производство. Об этом и говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Сочинском инвестфоруме после подписания экологического меморандума с «Титаном».

Важность заключения соглашения для региона заключается в том, что мы еще до момента строительства производства с нашими паттрерами оговариваем совместную работу в сфере экологического контроля. Коллеги гарантировали, что эта работа будет вестись в соответствии с законодательством, абсолютно открыто как для администрации области так и для жителей. И чтобы не возникало лишних вопросов из-за дефицита информации, мы договорились, что мы будем двигаться в этом направлении совместно, открыто, и держать в курсе жителей региона, и, безусловно, руководство предприятия будет соблюдать все требования по экологии, чтобы у нас здесь не было никаких вопросов.

И власть, и сам инвестор на диалог с обществом пока идут туго. Для обывателей подписание некоего «экологического меморандума» ни о чем не говорит и ничего не гарантирует, тем более, что он так и не был опубликован. Поэтому люди добывают информацию, как умеют: смотрят публикации в интернете, где в отдельных статьях «Титан» представлен с совершенно не лестной стороны, в основном в прессе освещались аварии на комбинатах в других регионах; кроме этого - без внятных экологических экспертиз люди просто придумывают страшилки, а отдельные представители оппозиции еще и накручивают ситуацию, дабы посильнее ударить действующую власть. Оборону в этом случае обязан держать политико-медийный блок администрации региона. Но налицо провал этой работы, констатирует лидер псковских, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова.

Когда я увидела, что половина присутствующих (мы же в лицо знаем друг друга)- это актив партии «Единая Россия», представители органов местного самоуправления, должностные лица администрации области.. там были эти люди. Это абсолютнейший провал внутренней политики. Мы объединились - оппозиционные парламентские партии, несистемные политические силы, профсоюзы, непартийные лица. И половина — это активисты партии «Единая Россия»! Это значит, что с такой силой не надо спорить. Надо прислушаться и искать пути, как убрать это производство с территории, а не как продавливать присутствие этого производства в муниципальном образовании. Мы даже такой массовости не смогли добиться при критике пенсионной реформы. Казалось бы, близкая тема — пенсия. А вот экологическая тема и протестные настроения по данному производству искреннее, настоящее. Люди выражаются категорически против строительства этого предприятия. С точки зрения идеологии у меня совершенно другая позиция. Чем она обоснована? У нас на территории области развивается туризм. Нам же об этом говорят - туризм является единственным источником дохода, который разной степени включает доходы не только городского, но и сельского населения. Нам сказали: «развивайте оздоровительный туризм». Год над нам президент сказал: «развивайте санитарно-курортные зоны». Ну, давайте построим химический завод и будем санаторно-курортной территории развивать!

Если разобраться, какая выгода будет бюджету Псковской области от якорного инвестора «Моглино»? Если проводить аналогию с европейскими химкомбинатами, то в развитых странах к их владельцам мало того, что спрос по экологической составляющей жесткий и бескомпромиссный, так еще и отчисления в казну городов идут по полной программе. Какая перспектива у нас? Да никакой в ближайшее время - убежден экс-депутат областного Собрания, предприниматель Игорь Савицкий. Именно он два месяца назад первым поднял вопрос о сомнительной репутации, экологической опасности и отсутствии экономической выгоды для региона от завода «Титан».

Я еще раз почувствовал свою правоту по поводу ненужности этого комбината на территории «Моглино». Он не будет платить никаких налогов. Потому что не бывает абсолютно чистых химических комбинатов. Я ж в этом деле, в принципе-то, специалист. С химией работал плотно лет 20, с серьезными европейскими фирмами, и все это видел. Видел химкомбинат в Калининграде. Во-первых, мощность у него вдвое меньше, комбинат правильно поставлен с точки зрения розы ветров. И весь запах, весь негатив от него относит в сторону. Это совсем другое дело, и сравнивать нельзя. А если взять комбинат в Башкирии, это катастрофа. Там совсем другая экологическая ситуация, и у нас нет никаких гарантий, что с нашим комбинатом не будет так же, как в Башкирии. Тем более это будет одним из самых мощных комбинатов в России. Имейте это ввиду. Опасность комбината не в том, чем он занимается и что производит, а какая у него мощность. Заявленная мощность весьма и весьма велика. Это будет один из лидеров химической промышленности России. Химический комбинат нам тут просто не нужен ни в каком виде. Все эти обещания даже если они заткнут все дырки и предоставят все документы, что комбинат чистый, через два года он будет грязным. Потому что вот так бывает со всеми этими комбинатами.

Ничего против обычной отливки ПЭТФ-гранул не имеет псковский общественник Игорь Батов, один из создателей регионального экологического движения «Свободный берег». Этот первый этап производства, вообщем-то, никакой опасности не несет - рассказывает наш респондент. Однако стоит всмотреться внимательно в планы псковского завода «Титан». Все самое страшное впереди, когда комбинат будет уже построен, считает он. Общественник опасается, что, придя на псковскую землю, уже комбинат будет диктовать свои условия, но пока есть шанс его сюда не допустить.

У них вторая очередь запланирована, а вторая очередь — это изготовление самих ПЭТФ-гранул. Там уже активная химия, там уже кислоты. Кстати, я смотрел - что-то даже там взрываться может — какой-то компонент при определенных условиях. Это уже более опасное производство. И когда производятся ПЭТФ-гранулы, там используется много воды, и вода тоже получается ядовитая практически. Не буду забивать голову людям с эими формулами. Эта вода должна иметь 9 степеней очистки, то есть там уже очистные сооружения занимают до трети площади завода. А дальше уже идут мои опасения из практической эксплуатации любых производств. Могу привести конкретный пример (не буду брать Гдовские очистные сооружения — их там разворовали) - очистные психдиспансера в Лещихино Палкинского района. Вложили 800 тыс евро, сделали очистные - все нормально. Но они их не включают, потому что там электромотор электроэнергию жрет, они не меняют фильтры, они просто выключены вообще. То есть они стоят мертвым грузом, и слив идет напрямую. В прошлом году я там проезжал и видел. То есть фактически у меня опасения именно по эксплуатации.

Кроме этого, со слов Игоря Батова, есть в планах «Титана» 3 и 4 очередь. И он предполагает (именно предполагает - сведений ведь общественности не предоставлено), что это и есть кремниевое, крайне вредное производство. Однако, есть и другие мнения относительно безопасности производства ПЭТФ-пленок. Отметим, комментарий Виктора Керницкого, кандидата технических наук, эксперта в области полимеров, экс-президента Ассоциации производителей полиэтилентерефталата, был предоставлен псковским СМИ пресс-службой компании «Титан-Полимер».

Производство полиэтилентерифтолата относится ко второму классу опасности из-за того, что на площадке одновременно находится достаточно большое число сырьевых продуктов — моноэтиленгликоль и терефталевая кислота. Будут проведены все экспертизы, прежде всего в стадии проект будет проведен оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Производство ПЭТФ-пленок в силу своей чистоты вообще экологической экспертизы не требует. А по производству ПЭТФ-гранул будет проведена экспертиза федеральная, и еще «Титан» добровольно запрашивает экспертизу у местного подразделения Росприроднадзора, чтобы показать общественности, что этот завод является экологически чистым и не загрязняет экологическую среду.

На прошлой неделе журналисты «Эхо Москвы» в Пскове в эфире спросили у главы города Ивана Цецерского, а в курсе ли он деталей строительства завода «Титан», и какова его точка зрения относительно экологической стороны? Комментарий Ивана Цецерского.

Я первую информацию такого серьезного плана услышал из уст уважаемого мною Игоря Николаевича Савицкого. Не хочу сказать, что я остался равнодушен к его словам. Они серьезные - и в части того, что город попадает в зону влияния, и что есть примеры, когда проходили чрезвычайные ситуации. Я не хотел бы, чтоб в Пскове была угроза жизни псковичей. Поэтому сейчас специалисты администрации города, гордумы пытаются оценить, что мы должны делать в этом плане. Однозначно я подготовлю запрос в адрес губернатора именно на основании обращения ко всем псковичам Игоря Савицкого. Я не пропущу этот вопрос.

Как очевидно, не собираются пропускать вопрос строительства химкомбината и рядовые псковичи. Планируется, что в марте пройдут публичные слушания по этому вопросу. Вероятнее всего, по формальному признаку, они будут организованы на базе муниципалитета, где по факту планируется стройка - Псковский район. Судя по митингу, люди настроились на борьбу с «Титаном». Безусловно, мы будет следить за развитием данной темы, отображать мнения всех сторон. Надо полагать, что власти и инвестор просто не могут не увидеть, что «налегке» проскочить мимо мнения народа не выйдет. А значит самое время принимать решения о возможном компромиссе для всех участников процесса. И самое главное - именно сейчас нужно так поставить интересы жителей региона, чтобы инвестор забыл про слово «якорный», потому что это не индульгенция. Это значит повышенную ответственность и спрос на полную катушку.