Экономика

ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области

Фонд развития промышленности выделил Группе компаний «Титан» два займа по 500 миллионов рублей на производство импортозамещающей продукции. Как сообщает «Российская газета», государственный транш будет направлен на два проекта: один - на «Омском каучуке», а второй - по высокотехнологичному производству полимерной пленки широкого применения в Псковской области. Оба проекта являются стратегическими, поскольку позволят основательно потеснить иностранных конкурентов.

В частности, по производству биаксиально-ориентированной пленки (БОПЭТ-пленки) - одного из самых востребованных упаковочных материалов, крупнейшими потребителями которого являются страны Евросоюза. Сырьем для пленки являются ПЭТ-гранулы. ГК «Титан», напомним, планирует построить в ОЭЗ «Моглино» завод по производству и БОПЭТ-пленки (1-я очередь строительства), и ПЭТ-гранул (2-я очередь)

«Биаксиальный значит ориентированный по двум осям. Иными словами, в производстве пленку вытягивают и вдоль, и поперек. В результате она приобретает заданные характеристики: повышенную прочность, высокие барьерные свойства, необходимые для упаковки и сохранности продуктов», - пояснил технический директор Псковского завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

По словам специалистов, помимо упаковки, БОПЭТ-пленка широко используется в электротехнической отрасли в качестве изоляционного и защитного материала, в модулях солнечных панелей. Такими пленками покрывают экраны гаджетов, защищая их от царапин и сколов. Ими же ламинируют полиграфическую продукцию. А медики делают с их помощью рентгеновские снимки.

По данным издания, в России работает только одно производство БОПЭТ, а большую ее часть (около 80%) приходится импортировать главным образом из Китая и Индии. Запуск двух новых линий покроет существующие потребности, ведь псковское предприятие планирует выпускать до 70 тысяч тонн БОПЭТ-пленки в год, поэтому необходимость в дорогой импортной просто отпадет. Более того, ее будут поставлять на экспорт. В этом поможет хорошая логистика: Псковская область граничит сразу с тремя государствами, имеет девять пунктов перехода границы и порт «в шаговой доступности». Потенциальные рынки - страны СНГ, Восточной и Западной Европы, поясняют специалисты.

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«Завод станет крупным промышленным ядром, вокруг которого будет развиваться малый и средний бизнес. Производственный комплекс даст больше 500 новых рабочих мест, а также обеспечит занятость примерно 2000 человек на смежных производствах», - сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

По словам экспертов, новое производство полностью соответствует философии экономики замкнутого цикла. В частности, процесс позволяет вовлекать все отходы во вторичную переработку. Кстати, в «Титан-Полимер» начали набирать сотрудников и уже получили более сотни резюме от жителей региона. Псковичей интересуют вакансии IT-специалистов, инженеров, механиков, бухгалтеров, экономистов, лаборантов, энергетиков. 90% соискателей имеют вузовский диплом.