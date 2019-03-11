Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств

Проект по строительству псковского завода «Титан-Полимер» будет финансироваться по схеме 20% собственных средств и 80% заемных. Так он анонсирован в министерстве промышленности и торговли. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 14 марта, на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Группа компаний финансирует 20% проекта, сейчас финансирует его из собственных средств. В ближайшее время ожидается получение первого транша из Фонда развития промышленности. «Мы рассчитываем уже в апреле освоить 500 млн рублей», - отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан».

«После того, как мы пройдем экспертизу, если не остается больше вопросов, и мы выйдем на разрешение на строительство, будем рассматривать путь привлечения дополнительных средств. У нас три банка рассматривает возможность финансирования нашего проекта. Возможно, это будет консолидированный вариант, возможно, только один банк, мы будем выбирать лучшие условия», - пояснил Михаил Сутягинский.

Он также отметил, что заявленные 11 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2027 года касаются только тех налогов, которые будет выплачивать непосредственно само предприятие, без учета мультипликативного эффекта.

«После 10 лет, когда закончится действие налоговых льгот, наша финансовая отдача будет кратно увеличена», - заверил Михаил Сутягинский.