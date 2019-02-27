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Общество

Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер»

01.03.2019 19:52|ПсковКомментариев: 1

1 марта состоялось заседание Координационного совета профсоюзных организаций г. Пскова и Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, по предложению председателя совета Веры Чапчук участники заседания заслушали доклад заместителя руководителя гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа, кандидата химических наук Ларисы Никольской об оценке воздействия на окружающую среду производства полиэтилентерефталата.

Информация была представлена в связи с тем, что у профсоюзного актива города и района вызывает серьезную обеспокоенность перспектива строительства в ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер». Лариса Никольская, дав общую характеристику такого производства, указала, что по причине недостатка информации сегодня трудно оценивать, как оно может повлиять на экологическую обстановку в Псковской области.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сообщила, что в связи с этим ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» направлен запрос о предоставлении материалов оценки воздействия на окружающую среду намеченной хозяйственной деятельности – для организации общественного экологического контроля.

Заместитель руководителя гидрохимической лаборатории облсовпрофа рассказала о том, где в Российской Федерации уже действуют подобные предприятия, отметив, что у каждого из них есть своя специфика. Например, в Ивановской области производственный комплекс такого рода построен в 1,7 км от ближайшего населенного пункта. По мнению эксперта, в случае с перспективой строительства завода в ОЭЗ «Моглино» больше острых вопросов может возникнуть в связи с состоянием сточных вод предприятия, чем с атмосферными выбросами. Участники заседания в свою очередь отметили, что информации о планирующемся производстве крайне мало, она стала появляться в СМИ только последнее время, дата проведения обещанных общественных слушаний по данному вопросу на сегодня неизвестна. Профсоюзные активисты будут внимательно следить за развитием ситуации.

Добавим, что в ходе заседания Координационного совета также обсуждались программы отдыха, оздоровления и психологической реабилитации, реализуемых профсоюзной стороной, и подготовка к форуму работников бюджетной сферы, который Псковский облсовпроф планирует провести в марте.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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