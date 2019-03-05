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Экономика

Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды»

06.03.2019 13:35|ПсковКомментариев: 1

Вопрос строительства на территории ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер» рассмотрен сегодня, 6 марта, на сессии Псковского районного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, тема вынесена на обсуждение депутатов в связи с обеспокоенностью жителей муниципалитета по поводу возможного открытия на территории Псковского района химкомбината.

На сессии помимо депутатов районного Собрания присутствовали жители района и представители СМИ. Обстоятельный доклад по поводу строительства завода представил гендиректор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко. В частности, он перечислил, какую продукцию будет производить завод, и озвучил депутатам ряд доказательств безвредности производства.

«Наше производство не несет никакой экологической опасности. Мы живем в XXI веке: невозможно сравнивать сегодняшние технологии с теми, что были раньше. Надо понимать, что мы приложили большие усилия для того, чтобы обеспечить многоступенчатую систему контроля за соблюдением требований экологии и пожарной промышленной безопасности», - пояснил Герман Петрушко. Выбросов в атмосферу, по его словам, нет, а те, что есть, находятся в пределах фоновых значений в Псковской области. «Завод не предполагает никаких взрывов и выбросов - там нечего выбрасывать», - добавил он.

Рассказал гендиректор завода и о том, что открытие производства даст для псковского региона: налоговые отчисления в период с 2027 года в объеме 11 млрд рублей в бюджеты всех уровней, создание 500 рабочих мест на самом предприятии и около 2000 мест на смежных производствах, где будут производиться деревянные поддоны, бумажные втулки, крепежные инструменты и прочая сопутствующая продукция для химзавода.

Доводы о безвредности технологий, которые повсеместно используется в странах Европы, Герман Петрушко подкрепил видеороликом и фотографиями. В завершение доклада он пригласил всех желающих на общественные слушания по строительству завода, после чего депутаты задали докладчику вопросы.

Коммунист Владимир Бондарев высказал мнение, что по сути Герман Петрушко ничего не рассказал, кроме того, «как там все будет красиво», и поинтересовался, почему руководство «Титана» не хочет встречаться с людьми, учитывая резонансность темы и нарастание вала недоверия. Герман Петрушко отметил что руководство предприятия не хочет выглядеть болтунами, поэтому не считает правильным о чем-то говорить с населением на этапе предположений и проектирования.

Депутат от ЛДПР Валерий Колтаков поинтересовался, что будет с птицефабрикой «Назия». «Из-за вашего появления может закрыться фабрика на 600 мест»,- возмутился он, упомянув класс опасности и розу ветров, из-за которых птицефабрика может, по его мнению, прекратить свою деятельность. Герман Петрушко сказал: «Еще ничего нет, а вы уже паникуете».

На попытку депутата развить тему спикер районного Собрания Андрей Неофитов предложил «не рассуждать, раз мы не знаем, куда ветра дуют». «А я знаю, куда ветра дуют - и политические, и экономические», - парировал парламентарий. Также он попросил гендиректора предприятия рассказать про аварию на заводе в Армянске, на что Герман Петрушко его заверил: «Наша компания к аварии в Армянске отношения не имеет, тот завод стоит там с Советского Союза и производит двуокись титана». Однако Валерий Колтаков ему не поверил, заметив, что у него на этот счет другие данные.

Депутат Михаил Яников («Единая Россия») высказал мнение, что в открытии новых рабочих мест, которое сулит появление «Титана» в Пскове, нет ничего плохого, и попросил гендиректора завода поподробнее рассказать о технологии производства ПЭТФ-гранул. Также он поинтересовался, откуда завод будет возить сырье для производства, и как будет выстраиваться логистика.

Виктор Герасимов спросил, почему «Титан» только вступил на псковскую землю, «а негатив уже пошел впереди него». Герман Петрушко признался, что руководство предприятия «не предполагало, что кто-то пустит такую волну». «А вообще все проекты в России с этим сталкиваются, потому что, видимо, существует какая-то программа противодействия развития экономики», - заметил он.

Также Герман Петрушко рассказал, что «Титан» открывает на Ленина, 17 общественную приемную, где будут работать ученые и технологи, и там можно получить ответы на все вопросы. «А раньше времени не хотелось никого пугать», - добавил он.

Затем Колтаков настойчиво потребовал слова еще раз. «Если я этот вопрос не задам, его не задаст никто», - заявил депутат и спросил, какое отношение «Титан» имеет к «Титан-Украине». Ответ «никакого» депутата не устроил, потому что он же «все прочитал в интернете».

В ответ на такие безапелляционные доводы Герман Петрушко посоветовал депутату «не читать всякой ерунды». «Лучше спросить лично», - высказался гендиректор завода.

Теги: #Моглино #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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