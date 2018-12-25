Экономика

ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями

Представители ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» приняли участие в круглом столе «Власть, бизнес, университет: общая стратегия развития региона», который состоялся 25 декабря в ПсковГУ в рамках Стратегической сессии «Проектный офис: Университет&Регион». Со стороны «Титана» в мероприятии приняла участие заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти Наталия Поляковская.

В телеграм-канале «Моглино» приведено несколько важных моментов с этой встречи. Так, «Моглино» и «Титан» переходят к реализации соглашения между Псковской и Омской областями, подписанного в мае в рамках Петербургского экономического форума руководителями регионов Михаилом Ведерниковым и Александром Бурковым, а также главой ГК «Титан» Михаилом Сутягинским. В рамках этого соглашения «Титан» откроет порядка 500 рабочих мест, а в общем кластере, где «Титан» будет якорным предприятием, - до 2000 рабочих мест.

На круглом столе промышленники и сотрудники ПсковГУ обсудили меры по повышению качества подготовки кадров для региональной промышленности. В частности, вузу было предложено совместно с промышленниками прописывать техзадание по подготовке студентов и готовить их фактически на конкретные специальности и рабочие места.

Как ключевая деталь этой концепции, сообщается в телеграм-канале «Моглино, - создание в ПсковГУ факультета химии. «И речь, разумеется, идет не о преподавателях химии, а химии в прикладном смысле, с точки зрения производства. При этом на базе вуза или самого предприятия должна быть создана научно-исследовательская лаборатория. Здесь Пскову особенно поможет Омск, а именно Нефтехимический институт при ОмГТУ: у коллег из Омска есть отличный опыт работы в этой сфере», - сообщает телеграм-канал «Моглино».

Уже в следующем году ОЭЗ «Моглино» и «Титан-полимер» на базе одной из школ начнут специализированную подготовку учеников к обучению на факультете химии. К 2021 году, когда «Титан-полимер» выйдет на первый этап реализации проекта, этот процесс должен быть уже отлажен.