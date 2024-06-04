Политика

Александр Котов: Серьезных поводов для критики власти в области нет

Никакой серьёзной основы для критики власти в Псковской области нет, завил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства в 2023 году.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я хочу поблагодарить лично вас (губернатора - ред.) и руководителей исполнительных органов власти области за серьезную конструктивную и результативную работу в 2023 году. Отдельное спасибо за конструктивную работу с законодательным органом – областным Собранием, конструктивную работу с каждым депутатом из числа тех, кто проявляет интерес к развитию нашего региона», - сказал Александр Котов и отметил, что, «к сожалению, не все вовлечены полностью в процесс развития региона».

Спикер парламента пояснил, что некоторые депутаты занимаются критикой действующей власти, не предлагая конкретных мер, и в ситуации, в которой находится страна и область, по его мнению, такой критике места нет.

«В такой ситуации искать поводы для критики – это пытаться выдать желаемое за действительное», - сказал Александр Котов и подчеркнул, что «никакой серьёзной основы для серьезной критики у нас сегодня нет».

В частности, председатель Собрания привел в пример критику муниципальной реформы. Он заявил, что не слышал «ни одного разумного аргумента в пользу того, что сегодня не надо проводить муниципальную реформу и заниматься созданием округов».

Александр Котов отметил, что в области есть муниципальные образования с количеством населения порядка 200 человек. «Вы понимаете, что это профанация, а не местное самоуправление?» - обратился он депутатам, критикующим реформу. Спикер Собрания пояснил, что такие муниципальные образования практически не имеют бюджета и по сути мешают принятью решений.

«Я это говорю с профессиональной точки зрения, потому что знаю, как эта система работает изнутри. Вы кого защищаете? Ситуация меняется на глазах, мы должны оперативно реагировать на то, что происходит», - заключил Александр Котов.