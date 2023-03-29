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Меры по ликвидации последствий паводка на дорогах усилят в трех районах Псковской области

Меры по ликвидации последствий весеннего паводка на дорогах усилят в трех районах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Первым делом проговорили устранение последствий паводка и снегопада на региональных автодорогах. Много жалоб от жителей Себежского, Дедовичского и Порховского районов – поручил направить туда дополнительные силы и технику для оперативного приведения дорог в порядок», - написал Михаил Ведерников.

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Дорожную обстановку в регионе губернатор обсудил в ходе совещания с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Также они обсудили планы по ремонту дорог.