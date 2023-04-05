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АвтоМир / Дороги

Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной в Пскове уже неделю

06.04.2023 14:46|ПсковКомментариев: 0

Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной у станции Берёзки в Пскове. Снимок выложили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анюта Милова / «ВКонтакте»

«Вот такая у нас дорога к дому уже неделю на улице Пригородной – станция Березки», – отметила автор поста.

В комментариях псковичи написали, что местные жители могли бы самостоятельно справиться с проблемой. «В городе дорог нет, а вы жалуетесь. Лопату в помощь и вперед», – добавила женщина.

Ранее сообщалось, что городская администрация заказала ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове.

Теги: #улицы
Источник: Псковская Лента Новостей
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