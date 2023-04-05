Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной в Пскове уже неделю

Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной у станции Берёзки в Пскове. Снимок выложили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Анюта Милова / «ВКонтакте»
«Вот такая у нас дорога к дому уже неделю на улице Пригородной – станция Березки», – отметила автор поста.
В комментариях псковичи написали, что местные жители могли бы самостоятельно справиться с проблемой. «В городе дорог нет, а вы жалуетесь. Лопату в помощь и вперед», – добавила женщина.
Ранее сообщалось, что городская администрация заказала ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове.