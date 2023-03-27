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Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты

Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты (62-й км) в Куньинском районе 26 марта. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«17:20 – проезд открыт, очередей из машин нет, - рассказал Олег Лебедев. - Теперь остались завершающие работы – укрепление проезда щебнем. Будем надеяться, что этого пока будет достаточно».

Он напомнил, что далее на участке дороги будут укладывать новую водопропускную трубу.

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Глава района добавил, что на 54-м км дороги (перед деревней Усмынь) уровень воды за ночь значительно спал и дорога уже не подтапливается, хотя частично разрушена, но проезд здесь есть.