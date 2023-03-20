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Дополнительную водопропускную трубу уложат на дороге Кунья – Кресты

Дополнительную водопропускную трубу уложат на затопленном участке дороги Кунья – Кресты в Куньинском районе. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«Вчера проблема с промоинами на автомобильной дороге Кунья – Кресты так и не была решена. Для организации проезда подрядчик уложил материал на часть дороги, но вода пошла в обход, опять через дорожное полотно», - рассказал Олег Лебедев.

Глава района обсудил проблему с директором ГБУ «Псковавтодор» (собственник данной дороги) Павлом Кипрушевым.

«Павел Александрович пообещал уложить дополнительную водопропускную трубу на проблемном участке. Работы запланированы на сегодняшний день», - отметил Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что на дороге Кунья – Кресты появилась вторая промоина.

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Олег Лебедев добавил, что на дорогах местного значения также возникают проблемы: 25 марта образовалась промоина рядом с водопропускной трубой на улице Рабочей в поселке Кунья.

Утром 26 марта дорожники её ликвидировали.