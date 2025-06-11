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День открытия четвертой ярмарки «Виноград» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове 27 июня. Первый день ярмарки порадовал жителей и гостей областной столицы удивительным сочетанием развлечений и вкусовых открытий.

Настоящим подарком для ценителей вина стали познавательные занятия и уникальные дегустации, позволившие ближе познакомиться с историей виноделия и особенностями лучших сортов напитка. Для детей прошли многочисленные мастер-классы, также на площадке весь день выступали артисты, а специальным событием программы стал перформанс с художником.

Подробнее о первом дне фестиваля — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены, в том числе, безалкогольные напитки.