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Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот»

Почему резонансный фильм «Зоя» вошел в программу кинофестиваля «Западные ворота», объяснил программный директор фестиваля, кинокритик Алексей Дунаевский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Когда я принимал решение о включении фильма в программу фестиваля, то оценивал его сам, а не опирался на оценки других критиков. Составляя программу, я балансировал между классическими фильмами и новейшими картинами о войне, выпущенными в юбилейный год. Я понимал, что дискриминация "Зои" - это дискриминация тысяч людей, которые работали над ее созданием. Возможно, этот фильм не пришелся ко двору тем, кто много прочитал о войне. Но нужно помнить, что кино - не индульгенция», - подчеркнул Алексей Дунаевский.

Он добавил, что нашел интересным в фильме формирование образа главной героини как святой. «Более того, образ главной героини выходит на уровень Христа, - сказал гость студии. - Раз сценаристы это сделали, зритель увидел это и поднял на картину заточенные в негативной оценке перья. Однако, я не считаю фильм настолько несоответствующим правде. Мы знаем много фильмов, которые изначально воспринимались "в штыки", но спустя время, когда страсти утихают, люди начинают относиться к ним нормально».

По словам Алексея Дунаевского, с иным восприятием Зои Космодемьянской, которое также демонстрирует фильм, впервые он познакомился, прочитав статью в федеральной газете во времена Горбачева. «Тогда факты, озвученные в статье, воспринимались как "вынос мозга". Однако сегодняшний фильм "Зоя" не пошел дальше этой статьи. Он не догнал сегодняшнего зрителя и его информированность. Этим он и подставился», - пояснил Алексей Дунаевский.