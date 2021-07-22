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Сцена / Фестивали

Фильм о бойцах 6-й роты показали на кинофестивале «Западные ворота»

23.07.2021 16:31|ПсковКомментариев: 0

Показ фильма Мария Поприцак о бойцах 6-й роты «Вечный свет» открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Вечный свет» представляет собой монолог родных погибших бойцов, который перебивается семейными видео солдат и фотографиями со службы.

На показ пришли воспитанники псковского центра «Патриот», представители движения «Юнармия» и военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии. Вместе с ними фильм смотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин и актер Гоша Куценко. 

«Это фильм-мемориал, он создавался для родственников погибших, поэтому многое в нем идеализировано. Когда я начала работать над этой темой, то подняла большое количество тяжелых, отчасти грязных материалов и подробностей. Раньше я работала над проектами о Великой Отечественной войне, но смотреть черно-белую хронику военного времени и цветные кадры относительно недавних событий - совершенно разные вещи», - рассказала режиссер фильма Мария Поприцак. 

По словам режиссера, она сама хорошо помнит события чеченских войн, хотя во времена тех событий была 9-летней девочкой. Съемки фильма «Вечный свет» режиссер назвала «космическим совпадением», ведь именно в тот момент, когда ей стали все чаще попадаться материалы о чеченской кампании, созданием такого фильма заинтересовалась администрация региона. 

Марина Поприцак отметила, что после съемок у нее осталось еще много документальных материалов, и, возможно, в будущем, она выпустит еще одну, более глобальную картину. 

«Мы много говорим о Великой Отечественной войне, и совсем мало - о недавних вооруженных конфликтах. Я считаю, что это не совсем честно», - заключила режиссер. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля поблагодарили Марию Поприцак за проделанную работу.

Теги: #6 рота #фильмы #Западные ворота
Источник: Псковская Лента Новостей
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