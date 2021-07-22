Фильм о бойцах 6-й роты показали на кинофестивале «Западные ворота»

Показ фильма Мария Поприцак о бойцах 6-й роты «Вечный свет» открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Вечный свет» представляет собой монолог родных погибших бойцов, который перебивается семейными видео солдат и фотографиями со службы.
На показ пришли воспитанники псковского центра «Патриот», представители движения «Юнармия» и военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии. Вместе с ними фильм смотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин и актер Гоша Куценко.
По словам режиссера, она сама хорошо помнит события чеченских войн, хотя во времена тех событий была 9-летней девочкой. Съемки фильма «Вечный свет» режиссер назвала «космическим совпадением», ведь именно в тот момент, когда ей стали все чаще попадаться материалы о чеченской кампании, созданием такого фильма заинтересовалась администрация региона.
Марина Поприцак отметила, что после съемок у нее осталось еще много документальных материалов, и, возможно, в будущем, она выпустит еще одну, более глобальную картину.
«Мы много говорим о Великой Отечественной войне, и совсем мало - о недавних вооруженных конфликтах. Я считаю, что это не совсем честно», - заключила режиссер.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля поблагодарили Марию Поприцак за проделанную работу.