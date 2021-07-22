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Городом мечты назвала Псков актриса Татьяна Колганова

Российская актриса Татьяна Колганова, выступившая вчера, 23 июля, в Пскове в качестве ведущей церемонии открытия II Международного кинофестиваля «Западные ворота», назвала Псков городом своей мечты. Свое мнение она высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Как призналась актриса, несмотря на то, что живет в Санкт-Петербурге, она ни разу не бывала в Пскове. «Я очень хотела здесь побывать, увидеть Печоры, Изборск, — сказала Татьяна Колганова. — Когда я услышала про фестиваль, двумя руками была за. Программа очень интересная, такого я никогда не видела и не слышала. Мне повезло, я горда тем, что я стою у истоков фестиваля, который проводится уже во второй раз в Пскове».

Кроме того, по словам актрисы, событие заинтересовало ее не только возможностью побывать в Пскове, но и перспективой посмотреть новые фильмы, которые уже завоевали внимание зрителей в странах бывшего Ганзейского союза.

Татьяна Колганова добавила, что ей интересна не только основная конкурсная программа, но и фестивальные показы короткого метра, детских фильмов. Также она подчеркнула, что в этом году объявлен творческий конкурс для зрителей, которые хотели бы признаться в любви к городу, записав песню, сняв видео или сочинив текст.