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Жюри кинофестиваля «Западные ворота» придется непросто — Сергей Барковский

Членам жюри кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в Пскове, предстоит нелегкая задача — оценить шесть фильмов, очень разнящихся по тематике, жанру, посылу, аудитории. Такое мнение высказал актер театра и кино Сергей Барковский в интервью Псковской Ленте Новостей.

По его словам, участникам судейской коллегии организаторы заранее выслали все кинофильмы для того, чтобы все сформировали свое мнение. «Завтра будем обсуждать и выносить вердикт», — отметил Сергей Барковский. Он признался, что впервые участвует в жюри кинофестиваля, до этого у него был опыт только театральных фестивалей. «Мне интересно сравнить, что обсуждается и что оценивается, совпадают ли критерии оценки спектакля и кино, — отметил актер. — В кино главное - кадр, а в театре - действие. Я буду судить по счету человеческой истории, есть ли развитие, как существуют персонажи, технический уровень съемок».

«Псков — моя давняя и проверенная любовь, — подчеркнул он. — Я был здесь на трех театральных фестивалях со своими моноспектаклями в начале 2000-х, приезжал также, чтобы не спеша походить по улочкам, и с каждым приездом моя любовь все укреплялась». По мнению Сергея Барковскогго, в Пскове каждый день можно открывать что-то новое и захватывающее. Псков, с его точки зрения, — неисчерпаемый кладезь впечатлений и вдохновения, город, питательный и для художника, и для человека.