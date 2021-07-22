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Анастасия Мельникова рассказала о фильмах, которые снимались с ее участием в Пскове

Известная российская актриса Анастасия Мельникова рассказала о своих впечатлениях от кинофестиваля «Западные ворота», который в эти дни проходит в Пскове. Свое мнение она высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Артистка поблагодарила организаторов за приглашение на фестиваль. По ее словам, Псков — невероятный город. «Есть места, в которые тебя сначала привозят родители, чтобы ты узнал, что такое Русь. Потом мы полтора месяца были здесь на съемках, я приезжала с ребенком. И когда ты показываешь любимые места России самым родным и близким, — это невероятно, — сказала Анастасия Мельникова. — Для меня Псков — это одно из мест невероятной любви, куда я хотела вернуться. В силу занятости просто приехать сюда возможности нет».

Актриса также рассказала о фестивальных фильмах, в которых она снимались, в том числе о тех, которые были созданы в Пскове. Это, в частности, картина «Учености плоды». Во время съемок актриса месяц прожила в Пскове. По ее словам, роль, которую она исполнила в фильме, — это роль «на сопротивление». «Я не умею ненавидеть так, как героиня, - призналась Анастасия Мельникова. — Но я благодарна Богу за то, что узнала о чувство, снимаясь в фильме о войне».