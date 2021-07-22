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Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле

Председатель жюри кинофестиваля «Западные ворота» российский режиссер Алексей Учитель принял участие в церемонии открытия праздника в удаленном формате по причине болезни.

Он записал видео обращение к гостям торжеств, которые прошли сегодня в БКЗ Псковской филармонии.

«Я люблю Псков и Псковскую область, это замечательные места, где надо снимать новое кино, - подчеркнул Алексей Учитель. - Отчасти фестиваль организован, чтобы вы посмотрели талантливое кино, но и для того, чтобы привлечь кинематографистов. И природа, и люди - все в Псковской области располагает к тому, чтобы снимать здесь».

В заключение режиссер пожелал зрителям много эмоций и открытий талантливых людей.

«Будем ждать фильмы, снятые на Псковской земле», - сказал он.