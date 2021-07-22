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Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота»

Какие фильмы кинофестиваля «Западные ворота» обязательно нужно посмотреть псковскому зрителю, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программный директор кинофестиваля «Западные ворота» и кинокритик Алексей Дунаевский.

Главным украшением кинофестиваля Алексей Дунаевский назвал картину «Тело Христово» польского режиссера Яна Комаса. Но и помимо нее, по словам киноведа, зрителей ожидает много интересных фильмов.

«Во время фестиваля у нас будет работать несколько секций. На секции "Специальный сеанс" я бы выделил картину "Учености плоды". Я уже был на закрытом показе этой картины и остался очень удивлен. Не ожидал от режиссера Игоря Угольникова, известного в комедийном жанре, такого серьезного фильма про оккупацию Пушкинских Гор», - рассказал Алексей Дунаевский.

Также программный директор фестиваля проанонсировал картину «Золотые соседи». Она выйдет в свет в Пскове, хотя, по словам кинокритика, ее уже очень ждут в Санкт-Петербурге.

Кроме того, киновед отметил секцию «Киноклуб». В нее входят картины, которые обречены на резонанс. О них обязательно будут спорить, но спорить по-хорошему, считает Алексей Дунаевский.

«В программе "На войне как на войне" мы покажем военные фильмы, и, в первую очередь, фильм "Блокадный дневник". Существует особый, санкт-петербургский подход к фильмам о войне. То, что выходит из "Ленфильма" (и "Мосфильм" это признает), чаще всего становится классикой. Так, из 79 картин о войне из фондов ленинградского кинематографа 60 получили признание как классические. Наша секция "На войне как на войне" откроет и новые страницы военного искусства, например, как фильм "Спасти Ленинград"», - рассказал он.

Особой составляющей фестиваля, уверен гость студии, станут документальные фильмы. По словам Алексея Дунаевского, они родились благодаря изучению авторами документов и архивов, многие из которых открылись только 15 лет назад. Среди таких документальных фильмов будут, в том числе, и два фильма о войне, добавил программный директор фестиваля.