Политика

Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии

Четвертый выпуск программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта. Какие изменения претерпел региональный парламент при четвертом созыве, с 2007 по 2011 год? Как на работе Собрания отразился новый принцип его формирования, когда половину депутатского корпуса составляли одномандатники, а вторую половину — списочники? Слышна ли была в четвертом созыве оппозиция? На эти и другие вопросы ответили депутаты четвертого созыва Александр Братчиков, Аркадий Мурылев и Дмитрий Хритоненков.

Александр Савенко: Дмитрий Константинович, в моем представлении четвертый созыв областного Собрания — это региональный парламент, к которому во многом применимо слово «впервые». Большинство депутатов впервые пришли в областное Собрание, иным стал количественный состав — 44 вместо 33 депутатов. И впервые областное Собрание стало формироваться по принципу «50 на 50»: половина — депутаты-одномандатники, половина, в соответствии с изменившимся федеральным законодательством, — представители партии. Скажите, пожалуйста, как это повлияло на работу областного Собрания? В чем вы тут видите плюсы и минусы? Ну и в целом, почему это произошло?

Дмитрий Хритоненков: Я хотел бы начать с последнего: почему выборы в Псковском областном Собрании стали проводиться по смешанной системе. Напомню, что еще в третьем созыве была сделана попытка ввести партийную составляющую, и тогда треть депутатов избиралась по спискам. Но к началу выборов четвертого созыва федеральный законодатель установил норму, что не менее половины состава законодательных органов власти субъектов федерации должна избираться по партийным спискам, поэтому пришлось еще депутатам третьего созыва принять соответствующий закон в Псковской области, внести изменения в устав, чтобы закрепить эту норму.

Затем у нас произошло важное событие. Все вопросы партийного строительства мы начинали, когда губернатором был Евгений Михайлов. Он по-своему видел этот процесс. Когда пришел Михаил Кузнецов, был несколько другой подход — более прагматичный, более жесткий. Мы помним прекрасно.

Александр Савенко: Это с 2004 года?

Дмитрий Хритоненков: Да. Как раз в 2005 году прошли партийные конференции. Худо-бедно партийная система в стране состоялась, пускай не в идеальном виде, но к 2007 году были партии. Естественно, формирование этих списков шло непросто. Проводились большие консультации, длительные консультации — как с действующими депутатами, которые избирались раньше, так и с желающими стать депутатами. И этот процесс растянулся на несколько месяцев. Результат, я считаю, был положительный. Во-первых, улучшилась фракционная работа. Если в предыдущем созыве были зачатки фракционной работы, даже назывались они не фракциями, а депутатскими группами, то тут началась чисто фракционная работа. На фракциях обсуждались практически все важные вопросы. И дисциплина, я считаю, улучшилась.

Александр Савенко: Александр Николаевич, четвертый созыв ознаменовался, помимо прочего, приходом большого количества депутатов из сферы бизнеса, промышленности, торговли, сельского хозяйства. Вы, собственно, тоже принадлежали к этой группе. Я напомню, что именно в четвертом созыве в структуре областного Собрания впервые появился комитет по АПК. Хочу вас спросить как представителя той самой группы, в чем была мотивация в широком смысле деловых людей идти в законодательную власть? Чего вы хотели достичь? Какие цели стояли перед вами? Решение каких задач вы считали сами наиболее важным?

Александр Братчиков: Вопрос достаточно сложный. Хотел бы начать с другого. Вы помните, губернатор того периода Михаил Кузнецов точно так же пришел из бизнеса. Он и в дальнейшем руководил достаточно крупными предприятиями. Видимо, в первую очередь, это была его идея, соответственно, задачи определенные. Видимо, он по-своему видел и региональный парламент.

Лично для меня участие в политической деятельности, в первую очередь, это политический опыт. Во-вторых, безусловно, важно, что был создан комитет по сельскому хозяйству. Хотелось отстаивать интересы аграрного сектора. Ставились большие вопросы по поводу программ, которые принимались. Как раз в этот период начались национальные проекты, по которым выделялось достаточно большое количество денег для развития агропромышленного сектора. Важно было понимать, как они будут тратиться, важно было, чтобы они использовались наиболее эффективно, и, соответственно, принимать участие в принятии бюджета, видеть, как живет регион.

Александр Савенко: Как вы считаете, в целом справились с теми задачами, которые стояли? Успешен был этот опыт?

Александр Братчиков: Я четвертый раз избираюсь депутатом. Наверное, это о чем-то говорит.

Александр Савенко: Понятно, Аркадий Анатольевич, в отличие от ваших коллег, присутствующих в студии, вы не были представителем парламентского большинства, вы входили во фракцию КПРФ, то есть относились к оппозиции. Необходимо напомнить, что доминирование единороссов в региональном парламенте уже в то время было, можно сказать, абсолютным. Их было порядка 30 человек, что в разы больше, чем представителей оппозиционных фракций, в том числе КПРФ. Скажите, вам, как коммунисту, как работалось в четвертом созыве? Удавалось ли находить общий язык с коллегами? Может быть, какие-то конкретные примеры тех решений, тех инициатив, с которыми вы выступали и вас услышали?

Аркадий Мурылев: Действительно, я пришел на заре смены систем. Как раз благодаря этому я и попал в областное Собрание, потому что я избрался по партийным спискам. В городе Великие Луки наша партия практически победила «Единую Россию», достаточно много голосов отдали за КПРФ, поэтому мы смогли провести областное Собрание депутата.

Я был относительно молодым депутатом, для меня это все было новым. Конечно, я до этого не занимался депутатской деятельностью. Взаимодействие, я считаю, было налажено достаточно конструктивно. Было уважение со стороны и старших товарищей, и депутатов других партий. Я всегда приводил работу областного Собрания в пример депутатам Великолукской городской Думы, как там уважительно относились к депутатам других фракций, давали возможность выступить, озвучить свою позицию, она не замалчивалась, с уважением транслировалась. Были взаимоотношения с другими партиями, и это не мешало со многими заводить даже дружеские отношения. Для меня это было приятно, я был «белой вороной», то есть меня видели, понимали.

Я один из первых открыл свою общественную приемную в городе Великие Луки, хоть и был депутатом по спискам. Не было разницы — одномандатник ты или списочник. Все равно тебя знали как депутата.

Александр Савенко: В 2009 году в Псковской области сменился губернатор. Вместо Михаила Кузнецова бразды правления оказались в руках Андрея Турчака, который с 2007 года тоже был депутатом четвертого созыва Псковского областного Собрания. В связи с тем, что такие изменения произошли в 2009 году, Дмитрий Константинович, как, по вашему, изменился в то время формат взаимоотношений законодательной власти с органами исполнительной власти, новой командой губернатора Андрея Турчака? В целом, что менялось в Псковской области? Почувствовали ли вы, что приоритеты становятся другими?

Дмитрий Хритоненков: Действительно, пришел Андрей Турчак. Как он пришел — не сам. Наделили полномочиями его не избиратели, а депутаты областного Собрания депутатов по представлению президента.

Александр Савенко: Это было впервые?

Дмитрий Хритоненков: Это было впервые у нас в области, но не совсем. Первый раз такая модель была опробована в Псковской области в мае 1992 года, когда было решено провести эксперимент и доверить тогда Совету народных депутатов Псковской области наделить полномочиями Туманова Владислава Николаевича. Так что это было, но потом больше нигде не применялось у нас.

И вот после известных событий начала двухтысячных годов был принят закон об общих принципах организации государственной власти и другие законы, где предусмотрели такую процедуру. Депутаты наделяли полномочиями Андрея Анатольевича Турчака, поэтому и отношения были несколько иные. Больше стало консультаций. Обязательно представители исполнительной власти участвовали во всех заседаниях фракций, по крайней мере, у нас, во фракции «Единой России». Он побуждал работников исполнительной власти активнее работать в комитетах Собрания, поэтому кое-что поменялось. Естественно, разный подход. Если Михаил Кузнецов — жесткий прагматик: жить по средствам, не залезать в долги, то здесь ситуация изменилась. Здесь и привлечение инвестиций, и средств различных.

Александр Савенко: Реализации инфраструктурных проектов...

Дмитрий Хритоненков: Да, конечно, изменилась ситуация. Но в целом я хочу сказать, что работа была конструктивной с исполнительной властью. Губернатор старался общаться и с другими фракциями, не только с «Единой Россией», а со всеми, которые были тогда в областном Собрании — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой Россией». Я думаю, сотрудничество шло успешно.

Беседовал Александр Савенко

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.