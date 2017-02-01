Дренажный колодец обнаружили на раскопках в Музейном переулке псковские археологи

Сотрудники Псковского музея-заповедника ознакомились с работой Псковского археологического центра в раскопе «Подзноевский-16» в Музейном переулке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, экскурсию по раскопу для коллег провела старший научный сотрудник археологического центра Татьяна Ершова.

Главной находкой археологов в раскопе «Подзноевский-16» стал шестиметровый дренажный колодец XVI-XVII веков. По словам Татьяны Ершовой, псковские археологи и раньше встречали во время раскопок элементы подобных дренажных сооружений, но впервые нашли целый колодец, к тому же очень интересной формы - сужающийся книзу, и вдобавок зачем-то полностью закрытый сверху бревнами.

Благодаря этой находке археологи убедились в существовании замкнутой водоотводной системы, которая была построена примерно в то же время, что и Поганкины палаты.

Работы в раскопе «Подзноевский-16» начались в середине декабря, а закончатся к концу февраля. Он занимает площадь в 220 квадратных метров. По мнению специалистов, люди начали обживать этот участок в XVI веке и активно осваивали вплоть до нашего времени.

Под землей обнаружены остатки древних усадеб, которые разделял частокол из массивных бревен, следы большого пожара на рубеже XVI-XVII веков, фундаменты доходных домов XIX-XX веков и даже полуразрушенный немецкий дзот с обломками пулемета.

Из бытовых находок кроме металлических пуговиц и керамических черепков Татьяна Ершова отметила заготовку для каменного равнолопастного крестика.

Несмотря на то, что работы в раскопе уже подходят к концу, археологи предполагают найти в его западной части новые камерные захоронения древних псковичей, так как последние камерные захоронения того времени были раскопаны неподалеку, на одной линии, которая проходит и через «Подзноевский-16».

Источник: Псковская Лента Новостей