Культура

Порядка 4 тысяч находок обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове

Порядка 4 тысяч находок обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

За 2017 год специалистами учреждения были определены границы 26 территорий для объектов археологического наследия.

Подробно Марина Кулакова рассказала об археологических работах госучреждения в Пскове в 2017 году. Общая их площадь составила 3000 квадратных метров.

В частности, только 2000 квадратных метров раскопок пришлись на территорию бывшей ТЭЦ на ул. Советской, 29. Главные результаты раскопок - открытие курганного могильника, исследованы 7 курганов, в том числе с каменными конструкциями, литейный комплекс.

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На сегодня на месте бывшей ТЭЦ археологами обнаружены порядка 4 тысяч находок. Самые интересные - находки малых печатей со знаками Рюриковичей. Работы будут продолжены в 2018 году.

Еще один интересный объект - археологические работы на улице Свердлова. Самые интересные находки - монеты-чешуйки.

В конце 2017 года археологи вышли на Варлаамовский раскоп, работы будут продолжены в 2018 году.

Еще одни работы, которые продолжат в этом году, - Постникова I раскоп, шурфы.

Кроме того, большие археологические работы велись в 2017 году и в районах Псковской области: в Стругокрасненском районе, Новосокольническом, Великолукском, Усвятском, Гдовском районах и в Печорах.