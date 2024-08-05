Общество

Победители фотоконкурса на ПЛН получили призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья»

Победители фотоконкурса «Ни дня без любимого» от Псковской Ленты Новостей и «Молочных продуктов Пушкиногорья» получили призы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам зрительского голосования лучшими признаны три фотоработы. Авторы фотографий Наталья Дмитриева и Наталья Спирина получили подарочные сертификаты на покупку любимых молочных продуктов.

«О конкурсе узнала в группе Псковской Ленты Новостей и решила поучаствовать. Специально к конкурсу фото не делала. С празднования Масленицы у меня осталась фотография с нашим котом, она многим нравилась. И я решила: почему бы не попробовать? Тем более, в кадр попала сметана "Молочные продукты Пушкиногорья" и блины, сделанные на красногорским молоке», - рассказала одна из победителей конкурса Наталья Спирина.

Участница конкурса также отметила, что молочную продукцию Пушкиногорского маслосырзавода покупает часто. «Не всегда в фирменных магазинах - иногда в сетевых. Ряженку часто берем. Сметана очень нравится!» - заметила она.

Организаторы также поблагодарили всех участников конкурса: «Всем огромное спасибо за участие в конкурсе и голосовании!»

Все работы участников можно посмотреть здесь>>>

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