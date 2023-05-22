Следственно-оперативная группа выехала к поврежденному остановочному павильону в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ фотографий разбитого остекления остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове. На место выехала следственно-оперативная группа для детального изучения всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.
Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что по факту повреждения остановочного павильона и спортивной площадки в Пскове поданы заявления в полицию.
Также полиция устанавливает причастных к повреждению спортивной площадки в парке Гагарина города Пскова.