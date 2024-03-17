Андрей Турчак проголосовал на выборах президента России

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В опросе приняло участие 289 человек

В опросе приняло участие 289 человек

Мне все равно.

Уже привык, ситуация меня не тревожит.

Склонен думать, что это от нас далеко, к нам не прилетит.

Меня больше тревожат бесконечные фейки по этой теме.

Время неспокойное, но, надеюсь, ПВО и «Дружина» справятся.

Переживаю за обстановку и стараюсь помогать в обеспечении безопасности.

Еще как испытываю и не первый год борюсь с чувством тревоги.

Испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ?

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