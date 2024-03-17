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Политика

Андрей Турчак проголосовал на выборах президента России

17.03.2024 13:15|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проголосовал на выборах президента России.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Проголосовал на участке в Москве. За будущее нашей страны, за независимую и сильную Россию. Сегодня третий, основной, день голосования. Высокая явка, которую мы видим в эти дни, говорит о том, что нас не сломать, не запугать – ни жителей наших приграничных территорий, ни воссоединенных регионов. Сегодня мы все отдаем голос за то, как будет развиваться наша страна. За тех ребят, кто сейчас на передовой, защищают нашу страну, приближают нашу Победу. Мы голосуем за наши регионы, за то, как они будут развиваться, за их жителей. За нашу большую и любимую Родину!» - отметил он в своем Telegram-канале.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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