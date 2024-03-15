Политика

Все избирательные участки в Псковской области открылись без происшествий - Игорь Сопов

Все 573 избирательных участка в Псковской области открылись 15 марта в 8.00 без происшествий. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов в информационном центре облизбиркома 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 8.00 в Псковской области стартовало голосование на выборах президента РФ, все 573 участка открылись вовремя в штатном режиме, происшествий не зафиксировано. Работа будет осуществляться в течение трех дней с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта», - сказал Игорь Сопов.

Информацию о явке избирателей облизбирком будет сообщать два раза в день в первые два дня голосования и четыре раза в день в последний день голосования.

Открытие избирательный участков началось с прослушивания гимна РФ.

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Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.