Политика

Александр Котов проголосовал на выборах президента РФ через систему ДЭГ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на выборах президента РФ – свой голос спикер регионального парламента отдал через систему дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале областного Собрания.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня важный день, важное политическое событие. Я голосовал за сильного лидера, которому доверяю, за развитие и процветание нашей страны, за комфортную спокойную жизнь, за справедливый мир», - сказал Александр Котов.

Председатель областного Собрания призвал жителей региона принять участие в выборах главы государства и голосовать удобным для них способом – сам Александр Котов является убеждённым сторонником дистанционного голосования из-за его удобства и экономии времени.

«Не надо оставаться в стороне от главного политического события. От нашего единства и сплочённости сегодня во многом будет зависеть наше будущее», - обратился спикер к землякам.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.