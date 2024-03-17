Политика

В Эстонии на выборах президента России разрешили голосовать лишь на одном участке

В Эстонии голосование на выборах президента России пройдет сегодня, 17 марта, свои голоса россияне смогут отдать только на одном избирательном участке в Таллине, хотя в прежние годы работали девять участков.

Как сообщало посольство в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке №8345 в посольстве России в Таллине по адресу: улица Пикк, дом 23, пишет РИА Новости.

В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования будут осуществляться усиленные меры охраны и контроля. Фото- и видеосъемка на территории посольства ограничены, а пронос сумок, рюкзаков, зажигалок, емкостей с жидкостью и других потенциально опасных предметов будет запрещен, отмечает посольство.

После начала событий на Украине в Эстонии были закрыты в российские консульства Тарту и Нарве, где ранее также располагались избирательные участки.

Кроме того, посольство по требованию МИД Эстонии было вынуждено сократить количество сотрудников дипмиссии в Таллине до восьми дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Ранее в российском посольстве работали 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса.

У здания посольства будут дежурить усиленные полицейские патрули, но проверять документы тех, кто придет к избирательным урнам, полиция не намерена до тех пор, пока они не нарушат общественный порядок.

По данным эстонского МВД, в Эстонии по состоянию на февраль проживали 83 507 российских граждан на основании действующего вида на жительство.

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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.