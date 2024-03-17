Политика

Действия прибалтийских стран по срыву выборов президента России нельзя прощать - МИД РФ

Действия властей прибалтийских государств по срыву выборов президента России нельзя прощать, Москва будет обращаться в международные инстанции. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.

«Хотел бы здесь поблагодарить также нашего уполномоченного по правам человека в России Татьяну Николаевну Москалькову, которая откликнулась на наш призыв, поехала на приграничье, смотрела, как там проходит голосование наших соотечественников из сопредельных стран, поддержала их, обратилась уже к комиссару ООН по правам человека. Я думаю, что мы вместе и дальше будем с ней работать, для того чтобы защитить наших граждан, - указал он. - Предполагаем, что такие обращения последуют и в другие международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать».

Аскальдович также подчеркнул, что западные страны «попирают все мыслимые демократические нормы и порядки», пишет ТАСС. «Если это необходимо, в их интересах предпринимаются самые изощренные меры, чтобы опорочить и не дать реализовать свой гражданский долг, исполнить свое конституционное право гражданам неугодных государств. Россия здесь находится на особом счету, - продолжил посол. - Нам приходится сейчас выдерживать серьезный удар и противостоять коллективным усилиям не допустить проведение голосования нашими соотечественниками за рубежом. Мы с этой задачей справляемся».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию соотечественников за рубежом.