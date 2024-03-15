Политика

За первые пять минут голосования в Псковской области выдали 1% онлайн-бюллетеней

За первые пять минут голосования на выборах президента России в Псковской области выдали 1% онлайн-бюллетеней для участие в дистанционном электронном голосовании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области 15 марта.

Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ.

По состоянию на 8.20 выдано почти 1 600 онлайн-бюллетеней (2%).

Напомним, избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.