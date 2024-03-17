Организовать мобильные избирательные участки на приграничных территориях было правильным решением – эксперт

Организовать мобильные избирательные участки на приграничных территориях в России было правильным и оперативным решением. Об этом сообщил эксперт, член союза журналистов России, руководитель обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино на брифинге в центре общественного наблюдения 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.