Политика

Организовать мобильные избирательные участки на приграничных территориях было правильным решением – эксперт

Организовать мобильные избирательные участки на приграничных территориях в России было правильным и оперативным решением. Об этом сообщил эксперт, член союза журналистов России, руководитель обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино на брифинге в центре общественного наблюдения 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам сказали, что множество избирательных участков за рубежом были закрыты. Сегодня мы увидели мобильные избирательные участки – это просто прекрасно. Это здорово, ведь люди, которые боялись проголосовать в посольстве своей страны, смогли проголосовать в автобусе. Организовать такие автобусы было правильным, прагматичным и оперативным решением», — сказал Иван Марино.

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Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.