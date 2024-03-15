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Политика

Главы районов и округов Псковской области голосуют на выборах президента

15.03.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Главы районов и муниципальных округов Псковской области принимают участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 15 марта, в первых день голосования.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин предпочел проголосовать онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования. 

«Выбор сделан! Отдал своей голос на выборах президента России через ДЭГ. Голосование заняло всего пару минут, а вместе с тем, это – выбор, который определит будущее страны на следующие шесть лет. Ваш голос – ваш вклад в будущее России!» - написал Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале. 

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

Электронное голосование выбрал и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев. Он отметил, что утром онлайн-голосование было затруднено из-за перегрузки системы, тем не менее ему удалось отдать свой голос. 

«Гражданский долг исполнен! Я уже отдал свой голос в формате дистанционного голосования, несмотря на загруженность системы. Как сообщает Избирательная комиссия Псковской области, портал дистанционного электронного голосования vybory.gov.ru с первых минут голосования находится под большой нагрузкой! Просим наших "электронных" избирателей не переживать», - поделился Виталий Соловьев в соцсетях. 

Фото: Александр Волков / Telegram

Глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков также проголосовал через ДЭГ. В своем Telegram-канале он отметил, что ровно в 8.00 на территории Стругокрасненского округа открылись 19 избирательных участков по выборам президента России.

«Сегодня стартовали выборы президента Российской Федерации. Это важное событие для каждого гражданина нашей страны, - подчеркнул Александр Волков. - Голосование будет идти три дня. На всех участках созданы условия для избирателей. Уверен, голосование за президента России, за будущее сильной России в нашем округе пройдёт на высоком уровне! Приходите на участки! Вместе мы сила — голосуем за Россию!» 

Фото: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на выборах президента России также отдал предпочтение онлайн-голосованию. 

«Выбор сделан! Без отрыва от работы проголосовал на выборах президента России через ДЭГ. Голосование заняло не больше двух минут, но все равно ощущалась торжественность и значимость момента, потому что в ближайшие три дня мы определим будущее нашей страны на шесть лет! Обязательно проголосуйте через ДЭГ или на участках. Помните, каждый голос важен и именно мы выбираем наше завтра», - написал Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова проголосовала онлайн. «Сегодня стартовало голосование на выборах президента РФ - самой важной избирательной кампании для всей страны! Я принимаю в них участие дистанционно, выбрав электронное голосование, как и еще 1230 человек, зарегистрированных на территории нашего района и выбравших для себя ДЭГ», - написала она в своих соцсетях. 

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале

Теги: #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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