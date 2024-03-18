Политика

Армен Мнацаканян: Никто не сомневался в победе нашего президента

ЖКХ, догазификация, социальные и пенсионные вопросы стали основными темами обращений жителей Псковской области в Штаб общественной поддержки в ходе президентских выборов. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в ходе пресс-конференции по результатам выборов президента РФ в Штабе общественной поддержки Псковской области 18 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом месте встречали наших избирателей. Наказов очень много, основные темы: ЖКХ, догазификация, социальные и пенсионные вопросы. Мы продолжаем работать. Спасибо депутатам по фракции, которые принимали активное участие. Никто не сомневался в победе нашего президента», – отметил Армен Мнацаканян.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.

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Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.